¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆóÂçÀ¤³¦Àï¤Î²ñ¸«¤¬£¶Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬Ä©Àï¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£³£°¡áÂç¶¶¡Ë¤ËÆ±µé£´°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤¬ÃæÃ«¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤«¤éÌó£±Ç¯¡¢ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂÐ·è¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£¸¢°Ò¤¢¤ëÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬Äê¤á¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡áÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç£²°Ì¤Î°æ¾å¤È£·°Ì¤ÎÃæÃ«¡££´³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿°æ¾å¤Ï£³£²¾¡¡Ê£²£·£Ë£Ï¡Ë¡¢£´³¬µéÀ©ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÃæÃ«¤â£³£²¾¡¡Ê£²£´£Ë£Ï¡Ë¤ÎÌµÇÔÆ±»Î¤À¡£
¡¡ÅÐÃÅ»þ¤ËÎ¾¼Ô¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ê²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï·èÀï¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²áµîºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼é¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£ÃæÃ«½á¿Í¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÃæÃ«¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨½½Ê¬¡£¤³¤Î°ìÀï¤ò¡ÖËÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖÂç¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤ÏºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤ÎÌ¾¾Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°æ¾å¾°Ìï¤È¤¤¤¦ÃË¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¡¢É¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦Àï¤â¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£Âó¿¿¤Ï°æ¾å¤ÎÄï¡¢°æ²¬¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÆüËÜ½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Âó¿¿¤ÏÆüËÜ¿ÍÁê¼ê¤Ë¤ÏÌµÇÔ¤Î°æ²¬¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°æ²¬Áª¼ê¤ËÆüËÜ¿Í½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß½½Ê¬¡£°æ²¬¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£