¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û»³Íü³Ø±¡¤Îµð´ÁÆóÅáÎ®¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤¬£×£Â£Ã¤«¤é»É·ã¡ÖËÍ¤â¾ÍèÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡×
¡¡Âè£¹£¸²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ç¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÆóÅáÎ®±¦ÏÓ¡¦¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë»³Íü³Ø±¡¤ÏÂè£´ÆüÂè£³»î¹ç¤ÇÄ¹ºêÆüÂç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££µÇ¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢²Æì¾°³Ø¤é¤ÈÊÂ¤ó¤Ç£Ö¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËµÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É°³À¤È¸ÖÅÄ¤¬Âç²½¤±¤·¤¿¤ó¤Ç¡££²¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»³Íü¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸ÖÅÄ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£¡Ö¼ç¾¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Çº¤à¤³¤È¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ç¤â¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£Îý½¬¤Î³ä¹ç¤¬Åê¼ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÇµå¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤«¤é¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£»Ø´ø´±¤ÏÉ°³À¤ò¼çÀï¤Ë¹Í¤¨¡¢¸ÖÅÄ¤ò°ìÎÝ¤ÈÅê¼êà·óÇ¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤Ë·Ç¤²¤ë¸ÖÅÄ¤âÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅê¼ê¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥í¤âÂÎ¤ò»È¤¦¤Î¤â¤½¤¦¡£»Ä¤ê£²½µ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤À¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¡£¾¡¤Á¿Ê¤à¤³¤È¤¬¡Êºò²ÆÇÔÂà¤Î¡Ë¼Ú¤ê¤ò¤«¤¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄ¡¢²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈ¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¤¬¡ÖÆ±¤¸Æ±µéÀ¸¤È¤·¤ÆÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤òÍ¥Àè¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡£±£¹£´¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£±¥¥í¤ÎÂç·¿ÆóÅáÎ®±¦ÏÓ¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡£ÅöÁ³£×£Â£Ã¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¸«¤¿¤¤¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤âËÉÙ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤â¡Ê¾Íè¤Ï¡ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ¹ºêÆüÂç¡¦Ê¿»³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ¶¹â¹»µé¤Ç£±Ç¯À¸¤«¤éÃå¼Â¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë³Ð¸ç¤À¡£