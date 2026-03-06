ゼンデイヤ、結婚指輪を披露？ 新作映画の写真が話題
トム・ホランドとの結婚が伝えられたゼンデイヤ。このたび公開されたA24の新作映画『The Drama（原題）』のプロモーション写真で、結婚指輪を披露した可能性が浮上している。
【写真】本物の結婚指輪では？ と話題の写真
『スパイダーマン』で共演したことをきっかけに交際に発展し、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で婚約を明らかにしたトムとゼンデイヤ。ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、先日開催されたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットにて、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメント。極秘挙式していたことが伝えられた。
そしてこのたび、A24が公式インスタグラムにて、ゼンデイヤがロバート・パティンソンと共演する新作映画『The Drama』のプロモーション写真を公開。結婚を控えたカップルに訪れた危機を描いた作品とあって、ロバートと写るゼンデイヤの左手薬指には、ダイヤのリングと金の結婚指輪が重ね付けされている。しかし、事前に公開されている予告編などでゼンデイヤ演じるエマ・ハーウッドが身に付けているリングではなく、実際にトムから贈られたジェシカ・マコーマックがデザインしたリングを身に付けているとして、話題となっている。
さらに気になるのは、ダイヤのリングにシンプルな金色のリングが重ね付けされているところ。今年に入り、ゼンデイヤがシンプルなゴールドの指輪をしている姿を目撃されていたことからも、説明がつく。
なお、2人の結婚報道を受け、ゼンデイヤの母親であるクレア・ストーマーがインスタグラムストーリーズで反応。ローチのインタビュー動画をシェアし、「この笑い方」とキャプションを付け、笑顔の絵文字を添えていた。
引用：「A24」インスタグラム（＠a24）
【写真】本物の結婚指輪では？ と話題の写真
『スパイダーマン』で共演したことをきっかけに交際に発展し、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で婚約を明らかにしたトムとゼンデイヤ。ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、先日開催されたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットにて、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメント。極秘挙式していたことが伝えられた。
さらに気になるのは、ダイヤのリングにシンプルな金色のリングが重ね付けされているところ。今年に入り、ゼンデイヤがシンプルなゴールドの指輪をしている姿を目撃されていたことからも、説明がつく。
なお、2人の結婚報道を受け、ゼンデイヤの母親であるクレア・ストーマーがインスタグラムストーリーズで反応。ローチのインタビュー動画をシェアし、「この笑い方」とキャプションを付け、笑顔の絵文字を添えていた。
引用：「A24」インスタグラム（＠a24）