ＴＢＳは６日、東京・赤坂の同局で２０２６年４月期番組改編説明会を行い、人気バラエティー番組「クレイジージャーニー」について言及した。

これまで放送されていた月曜午後１０時の時間帯に坂上忍、中島健人が出演する「プロフェッショナルランキング」が編成されることが決定。同局は「クレイジージャーニー」について「ゴールデン（帯）の全国ネットとしては終了する」とした。

裏社会ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏が世界中のスラム街や危険地帯に潜入する人気企画など、独自の視点やこだわりを持つ「クレイジージャーニー」の伝聞型紀行バラエティー。番組開始当初、ＭＣはダウンタウン・松本人志、バナナマン・設楽統、タレントの小池栄子の３人が担当していたが、松本の活動休止に伴い、２４年２月１９日放送分から設楽、小池の２人体制でＭＣを務めている。

２０１５年に正月特番としてスタート。同年４月にレギュラー放送された。１９年９月にいったん終了したが、２２年１０月からゴールデン枠でレギュラー放送を再開し、昨年１０月に放送１００回目を迎えた。

同局は松本にも言及。昨年１１月の芸能界復帰後「水曜日のダウンタウン」などレギュラー番組への復帰はない。今後については「今日の段階でそういった話はない。総合的な状況によって、都度都度判断していく」と話すにとどめた。