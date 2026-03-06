横浜Ｍは６日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第５節・ＦＣ東京戦（７日・ＭＵＦＧ国立）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。

開幕３連敗スタートとなったが、前節の東京Ｖでは立ち上がりからハイプレスで主導権を握り、谷村海那、遠野大弥、山根陸のゴールで３―２で今季初勝利をマーク。しかし、３―０でリードしながら、試合終盤に２失点を喫するなど、試合運びには課題も残したこともあり、大島監督は「１勝したのは気分的に違うだろうし、ただ、それによって、さほどは変わってはないです。ただ、やっぱり心の奥に引っかかっているものは多少取れたと思うし、その分、より少し自信を持って進めると思うんですけど、勝利も大事だったし、ただ、それだけが大事ではないっていうのも、やっぱりしっかり、その中でも反省点はいっぱいあったし、もっと締めなきゃいけない部分はあったので、それはしっかり伝えました」と引き締める。

今季初連勝を目指す今節はＦＣ東京と対戦。昨季はホームでは０―３で完敗したが、敵地では谷村の２ゴール、喜田のゴールで３―２で勝利を挙げるなど、直近の敵地での６試合は６戦無敗（４勝２分け）と好相性を誇る。大型補強を行った相手チームの印象に指揮官は「前、後ろ、サイド、中央、どこにもタレントがいて、層も厚い」と警戒感を示しながらも「自分たちはアウェーだし、チャレンジャーというのを忘れずに全員で守る、全員で攻めるってやっていくしかない」と強調した。