横浜ＦＭのＦＷ谷村海那が６日、“不敗神話継続弾”に意欲を示した。

神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第５節・ＦＣ東京戦（７日・ＭＵＦＧ国立）に向けて一部のみを公開して全体練習。前節の東京Ｖ戦（３〇２）で開幕からの連敗を３で止めて迎える一戦。前節今季初ゴールを決めたエースＦＷ谷村は、昨季のＦＣ東京戦で２ゴールを決めているだけに「いいイメージがあるので決められると思います」と自信を見せた。

谷村は昨季Ｊ２いわきから７月に加入し、６ゴールをマークして残留の救世主となった。さらにゴールを決めた５試合は全勝で、前節の東京Ｖ戦も含めると６戦全勝。前節の初ゴールにエースは「点取れないと落ちていくんで、点取れてちょっとスッキリしたかなって感じがします」とうなずき、不敗神話にも「自分全然意識してなくて、この前試合終わった後に（鈴木）冬一が言ってきたんで、そうだったんだなと思って。今年も全部勝ちにしたいと思います」と強い決意をにじませる。

５日に２８歳の誕生日を迎え、「もっと稼げるように頑張ります」とおどけるなど好調のエースが、チームを今季初の連勝に導く。