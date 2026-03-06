QWER（キューダブリューイーアール）が「3月第1週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した3月第1週の投票結果、QWERが7週連続で週間1位に輝いた。

今回の3月第1週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当の投票でQWERはファン投票1万8971票とストリーミング0．4％を記録し、計36．2％の支持を受けて1位の座を守った。

続いてロイ・キムはファン投票9174票とストリーミング0．4％で計17．7％の支持を得て月間チャートに進出し、3位はファン投票3238票とストリーミング0．8％で計6．9％の支持を受けたアイユー（IU）がランクインした。

7週連続で頂点を守ったQWER（チョダン、マゼンタ、ヒナ、シヨン）は、2月28日（以下、現地時間）のシンガポール公演を最後に、デビュー後初のワールドツアー「2025 QWER 1ST WORLD TOUR ’ROCKATION’」（以下「ROCKATION」）を成功裏に締めくくった。ツアー期間中、フェイバリット・チャートの頂点を誰にも譲らなかったQWERは、グローバルな人気とファンダムの火力を同時に立証し、次世代「K−バンド」の代表走者として定着した。

週間チャート1位を達成したQWERは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。