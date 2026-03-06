６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１５．６３ポイント（０．３８％）高の４１２４．２０ポイントと続伸した。

前日の好地合いを継ぐ流れ。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が５日開幕し、李強・首相が冒頭で読み上げた「政府活動報告」では、より積極的な財政政策を継続する方針が示されている。また、今年の国内総生産（ＧＤＰ）成長率目標は４．５〜５．０％と、昨年（５．０％前後）から引き下げられたが、識者からは「成長のスピードより質や効率を重視している」との分析が聞かれた。政策で恩恵を受ける銘柄を物色する動きが続いている。原油相場の上昇一服もプラス材料。５日のＮＹ商品取引所でＷＴＩ原油先物は８．５％高と大幅に５日続伸し、一時、８２．１６米ドル（バレル）と２０２４年７月以来の高値を付けていたが、６日の時間外取引では一転、下落に向かい、８０米ドルを割り込んで推移している。中東地域の地政学リスクを嫌気し売り先行したが、下値は固く、指数は中盤からプラスに転じた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、医薬の上げが目立つ。浙江医薬（６００２１６／ＳＨ）が７．９％高、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が４．４％高、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が３．６％高江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が３．４％高、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が２．７％高、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）と北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）がそろって２．５％高で引けた。中国当局は新興産業の柱として、バイオ医薬品も挙げている。

軍需産業株もしっかり。航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）が６．６％、航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）が６．０％、、航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が３．９％、航空宇宙・防衛電子製品の中航航空電子系統（６００３７２／ＳＨ）が３．７％、航空機メーカーの中航直昇機（６０００３８／ＳＨ）が２．１％、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が１．１％ずつ上昇した。２０２６年の国防予算は、前年比７％増の１兆９０９５億６１００万人民元（約４３兆円）に設定。経済成長目標を上回り、この１０年間でほぼ倍増している。そのほか、消費関連株、自動車株、公益株、不動産株、保険・証券株、空運株なども買われた。

半面、石油・石炭株はさえない。中海油田服務（６０１８０８／ＳＨ）が５．４％、エン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）が４．２％中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が３．１％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．７％、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が２．１％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が１．０％ずつ下落した。非鉄・産金株、ハイテク株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．０１ポイント（０．３８％）高の２６７．０２ポイント、深センＢ株指数が２．２６ポイント（０．１８％）高の１２２４．９９ポイントで終了した。

