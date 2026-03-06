B&ZAI、楽器で笑かすアイドルへと進化？ 吉本新喜劇のギター芸人直伝“ぷるるん音頭”を披露
8人組グループ・B&ZAIによる初の地上波特番として8日に放送されるABCテレビ『ナニワでバンザイ！ 自分トリセツ 2.0』（深1：57）の記念すべき第1回の内容が明らかになった。テーマは、「ナニワの大物ミュージシャンとセッション」。期待に胸を膨らませるメンバーの前に、吉本新喜劇が誇るギター芸人・松浦真也と、ゴリラのモノマネでお馴染みの森田まりこによるユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」が登場する。
【番組カット】楽しそう！「ぷるるん音頭」に挑戦するB&ZAI
結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武器に快進撃を続けるB&ZAI。しかし彼らには足りないものがある。それは「人情と笑いを大切にするナニワのエッセンス」だ。関東出身のメンバーがコテコテのナニワカルチャーにどっぷり浸かり、従来の自分を表す取扱説明書「自分トリセツ1.0」を、より濃く、より面白く「2.0」へとアップグレードしていく姿を追う。放送を観た人がB&ZAIをより深く知り、さらに応援したくなるような、笑いと感動の「自己啓発型バラエティ」となっている。
番組ではまず、メンバーの現状を知ってもらうために「自分トリセツ1.0」を公開。矢花黎、今野大輝らが「30秒自分トリセツ」に挑戦する。普段とは違うテンションでの自己紹介に、メンバーからは思わぬ反応も飛び出す。ここからナニワの地でのアップグレードがスタートする。
記念すべき第1回のテーマは「ナニワの大物ミュージシャンとセッション」。登場したヤンシー＆マリコンヌは「楽器ができるだけではナニワでは通用せぇへん！」と断言し、B&ZAIメンバーを「楽器で笑かすアイドル」への道へと導いていく。
さっそくヤンシー＆マリコンヌからは、ギターの音色に合わせてシュールなオチをつける高度な技術や、アクロバットとダンスを融合させた笑いのセッションを伝授。番組のクライマックスでは、メンバー全員で本気の「ぷるるん音頭」に挑戦する。矢花のギター演奏、今野の掛け声に乗せて、メンバーはナニワの笑いを生み出すことができるのか。
番組の最後には、最もアップグレードから程遠かったメンバーを決めるコーナー「今週のダウングレードさん」も実施。選ばれたメンバーには、健康だけでもアップグレードをという名目で「にが茶」の洗礼が待ち受ける。B&ZAIがナニワのエッセンスを手に入れ、「自分トリセツ」を「2.0」へと進化させられるのかが見どころとなる。
なお、地上波放送後にはTELASAで未公開カットを含めた特別版を独占配信。未公開映像では、主にギター演奏を担当する矢花がメンバーの無茶ぶりで「1人ぷるるん音頭」を披露する場面などを収録する。メンバーからの「ぷるるん」指導に矢花もたじたじに…。さらに、橋本涼と稲葉通陽が歌ネタとして披露した某局報道番組のテーマ「0（ゼロ）〜！」など、地上波では放送されなかったシーンも公開予定だ。
また番組PRとして、ショートドラマ『制作部の水島さん』とのコラボ動画も番組公式インスタグラムとTikTokで公開。メンバーそれぞれの「自分トリセツ1.0」にフォーカスした動画を順次配信する。第1弾には橋本と本高克樹（※高＝はしごだか）が出演し、「制作部あるある」を交えながらメンバーの性格や特徴をユーモアたっぷりに紹介する。
