「どうやったら儲け出んの？」…26品が並ぶ食べ放題ランチ790円 “激安価格”の秘密に迫る 今夜『大阪ほんわかテレビ』
きょう6日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）では、「ほんわか警察〜激安店潜入捜査スペシャル〜」を送る。
【番組カット】食べ放題ランチ790円の驚きの品数
吉本新喜劇の吉田裕と千葉公平が、事件ともいえるほどの“激安店”を調査するコーナー「ほんわか警察〜激安店潜入捜査スペシャル〜」。今回は淡路島と大阪市にある2つの激安店に潜入する。
まずは、年間1280万人の観光客が訪れる淡路島へ。向かった先は大阪から車で1時間半、津名一宮インターを降りてすぐの場所にある淡路お菓子館。店内では、サービスエリアなどで売られている商品に定価より安い値札がつけられているが…千葉は「ぶっちゃけ、ネタとして弱い」と社長に詰めよる。
すると、案内されたのが、特売になっていない商品でも激安で買えるという1回300円の「あわじ島おみやげガチャ」。吉田が引いて当たったのは1080円で販売中の「天使のショコラチーズケーキ」。このガチャは、540円から1080円の商品と変えられるチケットが排出される“ハズレなし““負けなし”の超お得仕様で、しかも回数の制限もなし。なぜこんなに安いのか、社長を尾行し、激安の秘密を突き止める。
続いての行き先は、大阪市内の一等地にありながらも、有り得ない値段で食べ放題ランチを提供している居酒屋。長堀橋駅近くに到着した一行は、食べ放題790円の看板を掲げるお店の中へ。そこには、26品のおばんざいがギッシリと並んでいる。「どうやったら儲け出んの？」との吉田の問いに、「夜の営業でがっぽり儲けている」と推理する千葉。しかし、店主に聞くと夜も790円の食べ放題で380円のワンドリンク制という激安価格。その謎を探るべく店主を尾行すると…あまりにも意外な展開に、ほんわか警察も仰天する。
まずは、年間1280万人の観光客が訪れる淡路島へ。向かった先は大阪から車で1時間半、津名一宮インターを降りてすぐの場所にある淡路お菓子館。店内では、サービスエリアなどで売られている商品に定価より安い値札がつけられているが…千葉は「ぶっちゃけ、ネタとして弱い」と社長に詰めよる。
