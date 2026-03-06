客室にキッチンや洗濯機などを備え、自宅のように過ごせる「アパートメントホテル」の開業が相次いでいる。

訪日客や家族、友人同士の旅行など様々な需要が見込める上、宿泊需要が落ち込めば賃貸住宅に切り替えることもできるため、事業者にとって参入のリスクが低いことが背景にある。無人化などでコストを抑えやすく、割安感を打ち出すケースが多い。（中西瑛）

福岡２０日開業

福岡市の地場不動産会社、三好不動産グループは２０日、福岡市の「みずほペイペイドーム福岡」近くに、賃貸住宅と一体型の「ナインステイツホテル唐人町」を開業する予定だ。３階建てアパートのような造りで、１、２階を客室（計６室）とし、１室に最大６人まで泊まれる。グループでは２棟目のアパートメントホテルだ。

広さは約４０平方メートルとラグジュアリーホテル並みだが、飲食サービスやフロント業務をなくし、宿泊料金は１泊１室２万５０００円前後と周辺の相場より割安だ。それでも稼働率次第で賃貸住宅より高収益が見込めるという。運営を担う三好不動産グループの関連会社「ネクストステイ」で広報を担当する辻莉佳子さんは「訪日客だけでなく、ドームのライブに来る『推し活』の需要も想定している」と話す。

一方、国際関係の緊張などで訪日客が急減したり、コロナ禍のような緊急事態で宿泊需要が落ち込んだりした場合には賃貸住宅としても貸し出せる。辻さんは「特にリスクの大きい地方都市で有効な手法だ」と話す。三好不動産グループでは今後、新たに２棟の開発を計画している。

観光庁によると、訪日客は増加傾向が続いており、平均宿泊日数は２０２４年に９・０泊だった。特に欧米からの観光客は長く滞在する傾向がある。ただ、３人以上のグループが同じ部屋で長期間過ごせるホテルは限られており、観光関係者は「大人数が長期間泊まれるホテルの需要は高まっている」と明かす。

こうした状況から、新規参入が増えている。三菱地所は４月から本格参入すると表明し、大阪や東京などを中心に３０年までに１０棟の開業を目指す。星野リゾートも今年１月、横浜市で初めて開業に踏み切った。超高層複合ビルの４６〜５１階に入り、宿泊料金は定員３人の部屋で１泊３万円（税込み）から。担当者は「特別な日常を過ごしてほしい」と話している。