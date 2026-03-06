¥ª¥ó¡¢¿·ºî¡ÖCloudmonster 3¡×¤ò3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤Î3ÁØ¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ëºÎÍÑ
²»³Ú¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¤¥¹È¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¦On¡Ê¥ª¥ó¡Ë¡£Á°ºî¡ÖCloudmonster 2¡×¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎYaeji¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¸þ¤±¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥ª¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖCloudmonster¡×¤Ï¡¢¹â¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÈ¿È¯ÎÏ¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¡£
º£²ó¡¢¤½¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖCloudmonster 3¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥ª¥óÆÈ¼«¤ÎCloudTec(R)¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÈ¿È¯ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡£º£ºî¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3ÁØ¹½Â¤¤Î¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀß·×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¹Ô´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï3·î5Æü¤è¤ê¡¢¡ÖCloudmonster 3¡×¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿»îÁö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Åìµþ¡¦Ê¡²¬¡¦Ì¾¸Å²°¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥á¥ó¥º ¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê¥«¥é¡¼
¡¦ÄÌ¾ï¥«¥é¡¼
¥¦¥£¥á¥ó¥º ¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê¥«¥é¡¼
¡¦ÄÌ¾ï¥«¥é¡¼
¾¦ÉÊ³µÍ×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¡¢Alpen Online
Cloudmonster 3¡¡¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û24,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÚÅ¸³«¥µ¥¤¥º¡Û¥á¥ó¥º¡§25.0cm¡Á28.0cm(0.5cm¹ï¤ß)¡¤29.0cm¡¤30.0cm¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¡§23.0Ñ¡Á25.0Ñ¢¨¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¥«¥é¡¼¤¢¤ê¡£
On¡Ê¥ª¥ó¡Ë¥ª¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.on.com