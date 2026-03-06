小松菜奈がATTISESSIONの最新ビジュアルに起用。しなやかなレディモードで魅せる

株式会社ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）が展開するATTISESSION（アティセッション）は、モデル・俳優として国内外で高い評価を持つ小松菜奈を起用した新ビジュアルを2026年3月5日（木）より公開した。

ATTISESSIONは、ブランドが理想とする女性像を「可憐さと自立心のある現代女性」と位置づけている。

小松が持つ「自然体の美しさと揺るぎない芯の強さ」、そして「 静かに存在感を放つ佇まい」は、ブランドが大切にする世界観と深く呼応する。

ミステリアスな奥行きと飾らない表現の中に意志を感じさせる小松の姿は、ATTISESSIONのターゲット層にとって “等身大でありながら特別”と映る存在。その佇まいはまさに、ブランドが描く“現代をしなやかに生きる女性像”を体現している。

今回の起用を通じて、ATTISESSIONはブランドの世界観をより明確に、そして力強く発信していく。

2026年春夏コレクションは、ブランドスタートから5シーズン目の節目を迎えるシーズン。テーマの“Ripple（波紋）”には、「日常の小さな揺らぎや選択が静かに広がり、新たなスタイルへとつながっていく」というブランドの進化を重ねている。

ATTISESSIONの服は “日常着であり、鎧である”。スニーカーを合わせれば軽やかに、ヒールを合わせれば凛としたモードへ。オン・オフを自由に行き来できる、美しさと機能性の両立が今季コレクションの核となっている。

着用アイテム（一部抜粋）※価格はすべて税込み

＜ATTISESSION＞ベルテッド ダブルブレスト ジャケット \29,920クラシックなダブルブレストデザインが、今の気分に寄り添うボクシーシルエットのストライプ柄ジャケット。ウエスト部分に内側で留める仕様の共地ベルトをあしらい、装いにこなれ感＆遊び心をプラス。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、オンオフ問わず活躍する汎用性のある一着。https://store.united-arrows.co.jp/brand/att/item/5600026S0189

＜ATTISESSION＞コットン ストライプ スリム シャツ \18,920カービーなシルエットとミニマムなサイジングが＜ATTISESSION＞らしいストライプ柄シャツ。シェイプさせたウエストデザインが魅力的なスリムフィットのストライプシャツは、コットン100％で、表面感のきれいなストライプ素材を使用。ロングポイントの襟元＆袖口の開き部分を長めに仕上げて、さりげないアクセントを添えたアイテム。一枚着ではもちろん、羽織りとしても活躍し、汎用性がありロングシーズン着用が叶う一着。https://store.united-arrows.co.jp/brand/att/item/5600026S0087

＜ATTISESSION＞スリム ストレート デニム パンツ \20,900

セミワイドですっきりとしたストレートシルエットのデニムパンツは、コットンを使用した古着のような風合いが特徴。さりげなく施されたダメージと、ヴィンテージライクな雰囲気が今の気分にマッチするデザイン。今シーズンにワードローブの定番として、新たに揃えておきたい一着。https://store.united-arrows.co.jp/brand/att/item/5600025F0123

＜ATTISESSION＞コットン ナイロン カットオフ トレンチ コート \47,960

シンプルながら存在感を放つ、主役級のロング丈トレンチコート。袖口や裾にあしらった裁ち切りディテールが、ラフなニュアンス感とエッジを添える一着。ウエストベルトは内側にすっきりと収められる仕様で、その日のスタイルに応じてアレンジが可能。クリーンな印象のオフホワイトと、凛としたムードを引き立てるブラックの2色で展開。https://store.united-arrows.co.jp/brand/att/item/5600026S0193

＜ATTISESSION＞ブリーチ スウェット フーディー \16,940

ヴィンテージライクな雰囲気が今の気分に寄り添うスウェット素材のフーディ。コンパクトなシルエットとスポーティーなムードがトレンド感あるジップアップパーカー。袖口＆裾部分は編み立て仕様にし、ラインデザインをあしらうことですっきりとした印象を叶える一着。胸元にもポケットディテールを加え、ミニマルなフォルムの中にさりげないアクセントをプラス。洗いと色落ちの加工を施し、古着のような風合いに。https://store.united-arrows.co.jp/brand/att/item/5600026S0183

＜ATTISESSION＞コットン ギャザー 6分袖 シャツ \15,950

定番のストライプ柄とは異なるさりげない表情が魅力的なヴィンテージライクの6分袖シャツ。肩部分に施したギャザーディテールと、ウエストシェイプのシルエットがガーリーな雰囲気を纏う＜ATTISESSION＞らしい一着。一枚着ではもちろん、羽織りとしても活躍できる万能なアイテム。https://store.united-arrows.co.jp/brand/att/item/5600026Y0001

【コンテンツ概要】

Nana Komatsu × ATTISESSION小松菜奈が魅せるしなやかなレディモード公開日：2026年3月5日（木）特設ページURL：http://store.united-arrows.co.jp/s/brand/att/feature/2026/2026spring/att_nanakomatsu/