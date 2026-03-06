右膝の大怪我を乗り越えて…マリノス木村卓斗が示す強い覚悟「培ってきたものを思いっきり出して、自分を示したい」
「“木村卓斗ってこういう選手なんだ”っていうのを示したい」
並々ならぬ想いでそう語るのは、横浜F・マリノスの木村卓斗である。
木村が悪夢のようなアクシデントに見舞われたのは、昨年３月のJ１第６節・ガンバ大阪戦だった。後半アディショナルタイムに投入された直後に右膝を負傷。右膝前十字靭帯損傷と診断され、長期離脱を余儀なくされたのだ。
横浜FMアカデミー出身の木村は、明治大を経て2023年シーズンにトリコロールのユニホームに袖を通した。しかし、その年はリーグ戦での出場機会を得られず、夏にJ３の愛媛FCへレンタル移籍し、18試合に出場して経験を積んだ。
また、24年シーズンはJ２のヴァンフォーレ甲府へレンタル移籍。22年の天皇杯王者として参戦していたアジア・チャンピオンズリーグ23-24のピッチに立ち、リーグ戦は31試合・２得点と主力として活躍した。そして迎えた25年シーズン。満を持して横浜FMに復帰したが、J１デビュー戦となったG大阪戦で大怪我を負ってしまった。
負傷から約１年。木村は２月28日のJ１百年構想リーグ第４節・東京ヴェルディ戦でメンバー入りを果たし、翌日のアスルクラロ沼津との練習試合ではボランチで出場した。３月某日のトレーニングでは時より笑顔を見せる場面もあり、その姿からは再びサッカーができる喜びを噛み締めているようにも感じられた。
「11か月くらいサッカーをやっていなかったし、その間にはチームとしても、個人としても悔しい思いをずっとしていました。だからサッカーができる喜びは、怪我をする前よりもあります。仲間と毎日練習できるのも当たり前じゃないと感じました。チームに勢いを与えられるような存在になれるように頑張りたいです」
横浜FMに復帰した25年シーズンの新体制発表会で「愛媛と甲府で経験を積んできたので、あの時と違う自分を見せたい」と話していた木村は、改めてこう意気込む。
「愛媛と甲府で培ってきたものを出そうとしていた矢先に怪我をして、さらに１年くらいかかってしまいました。（横浜FMサポーターの）皆さんの前ではほぼプレーしていない状況なので、未知数なところはあると思いますけど、もう（膝の）怖さはないですし、リハビリを含めて自分がここまで培ってきたものはあるので、それを思いっきり出して、自分を示したい」
強い覚悟を口にする木村は、これからどんなプレーを見せてくれるか。喜田拓也、渡辺皓太、山根陸らとのポジション争いは熾烈だが、ピッチで躍動する姿が見られる日を楽しみに待ちたい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
