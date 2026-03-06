「いい場面で抑えてほしい」伊藤大海選手の幼なじみも応援 侍ジャパン一色の店も！WBC初戦
ＷＢＣ・ワールドベースボールクラシックで、日本は３月６日に初戦を迎えます。
北海道内では早くも熱気にあふれていました。
ついに５日、開幕したＷＢＣ＝ワールドベースボールクラシック。
日本代表の侍ジャパンは６日に初戦を迎えます。
熱戦を前に、札幌市内のスポーツグッズ店をたずねるとー
店内は白地にピンストライプの侍ジャパン一色！
訪れるファンの間で特に人気だったのはー
（来店客）「やっぱり大谷選手。ユニフォームとかがいっぱいあってかっこいいなと思っていた」
（来店客）「やっぱり大谷君。試合はやってみないと分からないから」
（山本記者）「こちらエスコンフィールドの中ですが、ありました、ＷＢＣの公式グッズがずらりと並んでいます。頑張れニッポン」
一方、エスコンフィールドの中にあるこちら売り場も、グッズを買い求める客でにぎわっていました。
６日夜に侍ジャパンと対戦するのが、チャイニーズ・タイペイ！
台湾から駆け付けた人もいました。
（台湾から来た人）「台湾のことはすごい好きだけど、やっぱり大谷が一番好きです。心の奥では日本を応援しているけど台湾も応援している」
店によりますと、道内出身のある選手のグッズが特に品薄だといいます。
（店員）「去年の沢村賞を受賞した伊藤投手。もともとタオルが２種類あるんですけど、それがすべて完売となっています」
その伊藤大海選手の出身地、道南・鹿部町をたずねました。
こちらの水産加工会社の中に入ってみると...
伊藤選手のグッズやサインがずらり！
ホタテなどおいしい海産物を求めて、伊藤選手もこのお店を毎年訪れるといいます。
こちらのお店で働く木元さんは、じつは小・中学校時代に伊藤選手と同じ野球チームでプレーしていました。
（木元秀耶さん）「連絡もたまに取りあったり、年末も毎年遊びに来てくれる。いまやファイターズのエースとして日本代表で戦っているので誇りに思う」
いよいよ始まったＷＢＣ。
期待することはもちろん…
（木元秀耶さん）「優勝してほしいです。連覇はもちろん、ほかの国も強いので一戦一戦頑張って、大海には良い場面で抑えてほしいです」
はやくも道内ではファンの熱気にあふれています。