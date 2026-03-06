石川県知事選挙の投開票が8日に迫りました。

立候補しているのは届出順にいずれも無所属で、新人で前金沢市長の山野之義候補（63）、再選を目指す現職の馳浩候補（64）、新人で共産系の団体が擁立した 黒梅明候補（78）の3人です。

県政の継続か、それとも刷新か。17日間の熾烈を極めた戦いは、いよいよ最終局面を迎えました。

山野之義候補「絶対勝たなくちゃいけない選挙。絶対勝たなくちゃいけない」

馳浩候補「知事選挙です。勝たなければ意味がないんですよ」

黒梅明候補「一票、二票と広げてください。力を貸してください」

未曾有の大災害となった能登半島地震の発生以降初めてとなる県知事選挙、石川の未来は県民の一票に託されます。

“草の根”での選挙戦 山野之義候補

山野之義候補「知事になっても特定の団体、特定の組織におもねることなく県民一人ひとりを見ながら仕事をしていく、そんな県政に取り戻していく」

4年前の戦いから雪辱を誓う、新人の山野之義候補。金沢市議会議員や市長時代から力を注ぐのは、家族や友人といった個人のネットワークを生かした草の根の選挙戦。

特定の組織や団体からのバックアップを受けず、300人を超えるボランティアを中心に「しがらみのない政治」を掲げます。

山野陣営のボランティア「ボランティアと身内で成り立っている。石川県の人のために仕事をしたいという本人の考え方だから、われわれはそれを支援している」

長男・山野広貴さん「頑張ります」

山野候補の「分身」として選挙戦を支えるのは長男の広貴さん。大票田の金沢を中心に連日、自身もマイクを握ります。

長男・山野広貴さん「私、息子だから分かるんです。山野之義は、県知事になってもまっすぐ県民目線の姿勢で一生懸命、県のために働いてくれる政治家だと確信しています」

4日には、実の母の出身地・羽咋市で遊説を繰り広げた山野候補は、能登とのつながりをアピールし、票の掘り起こしを図ります。

山野之義候補「わたしの体の半分は羽咋市の血が、能登の血が流れている。皆さんのお友達お知り合いの一票を山野之義にそんな風におっしゃって下さい。力を貸して下さい！助けて下さい！」

組織力・国政とのつながりが武器 馳浩候補

馳浩候補「現場が命です。足を運んで話を聞いてそれだけではありません。まとめる力も必要です。決定する力も必要です。実行する力が一番必要なんですよ皆さん」

現職の馳浩候補。

2月19日の出陣式には、自身が顧問を務める日本維新の会の吉村洋文代表が応援に駆けつけました。

日本維新の会・吉村洋文代表「能登半島の地震、本当に大変な状況にありました。その時も一番最初に復旧復興やらなきゃいけないんだ、その先陣を切ったのはここにいる馳さんなのですよ皆さん。石川県の知事は馳さんしかいない！」

被災地・能登での遊説では、復旧・復興の実績と継続を訴えます。

そして2月28日、県内入りした高市早苗総理も馳候補を後押しします。

高市早苗総理「私は諦めない、絶対に諦めない。もう皆さんに伏して伏してのお願いです。馳浩を勝たせてやって、そしてもっともっとこきつかってやってください。一緒に働かせてください」

両者の親密さをアピールする場になりました。

白山市で開いた決起集会では 今回の知事選の情勢報道に触れ、選挙戦終盤に向け自信をのぞかせる場面も。

馳浩候補「今朝の新聞読んだら『横一線』だって。ヨシ、と思いました。ようやく皆さんのお陰でここまで来ました。今から本格的な選挙運動ができる。お願いもできる。馳を頼むと言える。ぜひ白山の票で白山の力で何としても逆転をさせていただいてまた仕事をさせてください」

平和も訴え支持拡大をはかる 黒梅明候補

黒梅明候補「選挙戦最終盤。私たちは訴えます。最後の最後まで訴えます。でも皆さんまだ足りません。力を貸してください」

共産党が推薦する新人の黒梅明候補。

県民の暮らしを第一に、被災者に寄り添い国に物申す県政への転換を掲げます。選挙戦中盤には共産党の元国会議員が応援に駆け付け、政策の浸透を図りました。

井上智士元参院議員「本当に政治の中身を変えるのは黒梅さんであり、自治体としてのありとあらゆる知恵を使いながらも、国に対しておかしいことをおかしいとはっきり言うことが今こそ求められている」

4日、金沢市内で行われた街頭演説では、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受け、演説にさらに熱がこもります。

黒梅明候補「重大な問題が起こっている。アメリカのトランプ大統領は交渉を打ち切って一方的にイランを先制攻撃し最高権力者を殺しました」

黒梅候補は平和の大切さもあわせて訴え、支持の拡大をはかります。

黒梅明候補「声が枯れてもいい。僕は訴え続けて、僕の訴えを聞いてほしい。暮らしを守るために持っているあなたの1票を生かしてください」

県内を駆け抜けた3人の候補者に、石川の未来を託す審判がまもなく下されようとしています。