ロッテは、3月17日にチョコパイブランドの新シリーズ「チョコパイでひと休み」の第3弾として「チョコパイ＜北海道生キャラメルチーズケーキ＞」を発売する。

ロッテチョコパイチームで「ひと休みに最適な味わいは何か？」を追求した同シリーズ。今回、第1弾「チョコパイ＜抹茶ティラミス＞」（2025年3月発売）を試食した1000名を超える消費者から寄せられた「ひと休みに合うフレーバー」案を参考に開発した。チョコパイブランドとして初めてとなる「キャラメル」×「チーズ」の組み合わせを実現した。家事や仕事の合間の少し疲れた時など、ひと休みシーンにぴったりなチョコパイをぜひ試してみてほしい考え。





商品特長は、家事や仕事の合間の少し疲れた時、ちょっとしたひと休みシーンにぴったりなチョコパイとのこと。消費者から寄せられた「ひと休みに合うフレーバー」を参考に、チョコパイブランドでは「キャラメル」と「チーズ」という初の組み合わせとなる「生キャラメルチーズケーキ」の味わいを実現した。北海道産生キャラメル（北海道産生キャラメルソース1.2％使用）を練り込んだキャラメルケーキと、北海道産チーズ（北海道産チーズ0.8％（生換算））使用のチーズクリームをあわせ、チョコレートでコーティングした。甘さ・コク・酸味のバランスが絶妙な北海道生キャラメルチーズケーキの味わいをチョコパイ独自の美味しさで表現している。

［小売価格］462円前後（税込）

［発売日］3月17日（火）

