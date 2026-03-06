吉田栄作、新歌舞伎座＆明治座に初登壇へ意気込み 喜劇で陸軍軍医役
藤山直美（67）と高畑淳子（71）が出演する舞台『おだまり、お辰！』の制作発表記者会見が6日、大阪市内のホテルで開かれた。藤山、高畑のほか、吉田栄作（57）、ベンガル（74）、岡本圭人（32）、柄本明（77）、横山一真氏が出席。吉田栄作が初めて新歌舞伎座、明治座の舞台に立つにあたって意気込みを語った。
【集合ショット】高畑淳子＆岡本圭人ら豪華出演者が集結
藤山演じる女中のお辰（藤山）と伯爵夫人の栗栖川貴子（高畑）が同じ男に恋をする。三角形はやがて四角形へとねじれ、ドタバタ劇が繰り広げられる。笑いと涙がたっぷり詰まった、波乱万丈の物語となる。大阪公演は5月10〜31日に新歌舞伎座で、東京公演は6月12〜21日に明治座でそれぞれ行われる。
今作で陸軍軍医であり、一座の座長という面も持つ羽山麟太郎を演じる吉田。「お話をいただいた時にこれだけ素晴らしい皆さんと同じ舞台を踏ませていただくということで、即座にやらせていただきますと返事したのを覚えてます」と語った。
その上で自身の役どころについて「侍のようなシュッとした男なんですけど、後半にちょっと天然といいますか、おまぬけなところもありますのでそのへんがちょっと楽しみだなと思ってます」とアピール。さらに「個人的には新歌舞伎座さんも明治座さんも初めて立たせていただきますので、そのへんも楽しみにしております」と話した。
