¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û»Í¹ñ²¦¼Ô¤Î±ÑÌÀ¤Ï¹âÀî³Ø±à¤ÈÂÐÀï¡¡¹áÀî´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×
¡¡Âè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬6Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºò½©»Í¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¹»¤Î±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë¤¬Âç²ñ5ÆüÌÜ¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè5Æü¤ÎÅÐ¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¹áÀî½ãÊ¿´ÆÆÄ¡Ê40¡Ë¡£Áê¼ê¤ÏºÇÂ®146¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÌÚ²¼¤éºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç1¾¡¤òµó¤²¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼çÎÏ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤¾¤í¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÂÐºö¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£