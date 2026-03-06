WBCÍèÆüÃæ¤Î¿Íµ¤Èþ½÷ÂæÏÑ¥Á¥¢¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤ó¤À¡ª¡×¡¡ÆüËÜÀï¤Øµ¤¹ç¡ª¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦ÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡WBCÂæÏÑÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤«¤éÀº±Ô36Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖCT Amaze¡ÊCT¥¢¥á¥¤¥º¡Ë¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡¢¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¡¢¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¡£36Ì¾¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿12¿Í¤¬ÍèÆü¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ï5Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÇÔÀï¡£6Æü¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÃ¯¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤ó¤À¡ª¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂæÏÑÂÐÆüËÜÀï¡£ÂæÏÑ´èÄ¥¤ì¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´î¤Ó¤ÎÎÞ¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥ì¥¤¡ª¡×¡Ö²ÃÌý¡×¡ÖÈþ½÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÃÑ£Âç³Ø¤Î·ÐºÑ¡¦¶âÍ»³Ø·Ï¤òÂ´¶È¤·¡¢³°»ñ·Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÆâÄê¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂæÏÑ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÁª¤ó¤À¡£21Ç¯¤«¤éÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥Á¥¢¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¡£22Ç¯¤ËÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥Á¥¢¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·³«ËëÁ°¤ËÂ¤Î¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤Á´µÙ¡£23Ç¯¤ËÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥Á¥¢¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£