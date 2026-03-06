2児の母・木下優樹菜、1週間の手作り弁当披露「らくちん」でハマっているメニュー明かす
【モデルプレス＝2026/03/06】元タレントの木下優樹菜が3月6日、自身のInstagramを更新。1週間のお弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻「断面が綺麗すぎ」簡単でハマっている“おにぎらず”弁当
木下は「1週間のお弁当と夕飯を考えるのも作るのも 気づくといつも 何しよう？！とか考えてる」とつづり、1週間分のお弁当を投稿。卵焼きや肉を挟んだおにぎらずに苺を添えた弁当、塩麹漬け照りチキン弁当、手羽中大根煮と野沢菜巻きおにぎりの弁当、えのき梅ポン酢和えを添えたねぎ塩カルビ丼弁当、アンパンマンの顔型のポテトとちくわときゅうりの梅和えを添えた照り焼きスパムのおにぎらず弁当など、5種類の弁当を披露した。「おにぎらず、いまさらハマってる らくちん」とお気に入りのメニューを紹介している。
この投稿に、ファンからは「全部美味しそう」「毎日このクオリティは尊敬しかない」「おにぎらずの断面が綺麗すぎて惚れる」「彩りが天才」「全部当たりメニュー」「子どもじゃなくても喜ぶ」などと反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
