TBS「クレイジージャーニー」11年の歴史に幕 松本人志のレギュラー番組復帰予定にも言及
【モデルプレス＝2026/03/06】TBSは2026年3月6日、同局にて2026年4月期番組改編説明会を実施。TBS系「クレイジージャーニー」（毎週月曜よる10時〜）の放送終了、そしてお笑いコンビのダウンタウン・松本人志のレギュラー番組出演予定について言及した。
【写真】「全然気づかなかった」松本人志の地上波復帰の様子
2015年4月17日に放送を開始した同番組は、独自の研究課題や探求心で、日本から世界まで旅する探検家（＝クレイジージャーニー）がスタジオに登場し、“その人だから語れる”“その人しか知らない”“常人からは未知の世界”そんな貴重な体験談を語る人気紀行バラエティー。同局は、「クレイジージャーニー」について「ゴールデンの全国ネットレギュラーという形では終了します、というのが今日の時点でお伝えできることです」と伝えた。2019年9月に不適切演出で放送終了したが、2022年10月17日にはレギュラー放送が再開されていた。
また、同局系「クレイジージャーニー」や「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演していた松本のレギュラー番組復帰について「今日の段階でそういった話はありません。総合的な状況で判断していくことになります」と回答した。
松本を巡っては、2023年12月に「週刊文春」が性加害疑惑を報道。これを受け、2024年1月に活動休止を発表した。その後、2025年11月に吉本興業の新たな有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」で約1年10ヶ月ぶりに活動を再開。地上波テレビでは、2024年2月放送の「クレイジージャーニー」（TBS系／毎週月曜よる10時〜）が最後の出演となっていたが、2026年3月1日放送の日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（毎週日曜よる11時25分〜）内で流れた美容外科「高須クリニック」のCMに登場し、話題を呼んでいた。
TBSテレビの2026年4月改編では「これを見られるのはTBS系だけ」にこだわり、同局でしか観られない歌唱素材やドラマをふんだんに届ける。「TBSらしさ」にこだわったラインアップでNo.1かつOnly1を目指していく。改編率は全日8.24％、ゴールデンタイム（19時〜22時）9.05％、プライムタイム（19時〜23時）17.14％（2026年3月6日現在）である。司会は、同局系アナウンサーの佐々木舞音、南後杏子が務めた。（modelpress編集部）
◆「クレイジージャーニー」レギュラー放送終了
◆TBS、松本人志の番組復帰予定について言及
◆TBS、2026年4月改編のこだわりは「これを見られるのはTBS系だけ」
