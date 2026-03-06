【赤城乳業】アイスパフェシリーズを刷新!『パティスリーRyoura』の菅又亮輔シェフが監修した「スペシャルパフェ」シリーズとして全国発売開始

赤城乳業は、「アイスパフェ」シリーズを刷新し、『パティスリーRyoura』の菅又亮輔シェフ監修の「スペシャルパフェ」シリーズとして、3月10日から全国発売する。ラインアップは「幸せのチョコバニラ」「贅沢ストロベリー」「トリプルクッキー&バニラ」「ダブルチョコミント」の全4種。いずれも種類別はラクトアイス、容量は300ml、希望小売価格は税込486円。

発売を記念し、3月9日から22日までの間、計100人に豪華賞品が当たるキャンペーンを赤城乳業公式SNSで実施する。

【商品画像一覧を見る】『パティスリーRyoura』の菅又亮輔シェフが監修した「スペシャルパフェ」シリーズ全4品の画像はこちら

〈スペシャルパフェシリーズ4品のラインアップ〉

◆スペシャルパフェ 幸せのチョコバニラ

1番上の1層目には、チョコアイスとバニラアイスにチョコソースをトッピング。2層目はチョコチップ入りバニラアイス、2層目と3層目のチョコソース入りチョコアイスの間にはキャンディングアーモンドとチョコ風味クッキーを入れた。

エネルギー:422kcal

◆スペシャルパフェ 贅沢ストロベリー

1層目には、いちごアイスにラズベリー&ストロベリーソースをトッピング。2層目はいちご果肉入りミルクアイス、2層目と3層目のいちごアイスの間にはいちご風味クッキー、最下層にいちごゼリーを入れた。

エネルギー:387kcal

◆スペシャルパフェ トリプルクッキー&バニラ

1層目には、バニラアイスにチョコ風味クッキーをトッピング。2層目はココアクッキー入りバニラアイス、2層目と3層目のチョコソース入りバニラアイスの間にはココアクッキーを入れた。

エネルギー:416kcal

◆スペシャルパフェ ダブルチョコミント

1層目には、ミントアイスとホワイトミントアイスにチョコソースとチョコ風味クッキーをトッピング。2層目はホワイトミントアイス、2層目と3層目のチョコチップ入りミントアイスの間にはココアクッキーを入れた。

エネルギー:428kcal

〈特別感を軸にした「スペシャルパフェ」シリーズが誕生〉

赤城乳業の「パフェデザート」「グランパフェ･ア･ラ･モード」シリーズ購入者に実施した調査では、パフェはデザートの中でも最上位に位置づけられる、特別な存在と捉えられていることが分かった。自宅で食べることで、特別感･贅沢感･ワクワクした気持ちを味わえるという情緒的価値が評価されているという。

購入者は40代〜50代の男女が多く、自分時間を大切にして、ゆっくりと楽しみながら食べている傾向が見受けられた。お気に入りのフレーバーを繰り返し購入する人が多く、それぞれのフレーバーに対する理想の仕様もあったという。

調査結果を踏まえ、「アイスパフェ」シリーズが持つ価値である特別感を軸としたリニューアルを実施。パフェ好きにより喜んでもらえる「スペシャルパフェ」シリーズが誕生した。

監修した『パティスリーRyoura』の菅又亮輔シェフは「『スペシャルパフェ』シリーズを作るにあたり、普段お店でケーキの構成を考える時と同じ感覚でパフェの味わいを考えた。最後まで飽きずに楽しんでもらえるよう、クッキーやゼリーで食感や味に変化をつけ、食べやすく仕立てた」とコメントしている。

『パティスリーRyoura』菅又亮輔シェフ

〈発売を記念したSNSキャンペーンも〉

2026年3月9日10時〜3月22日までの間、抽選で計100人に豪華賞品が当たる「スペシャルパフェ 発売記念キャンペーン」を赤城乳業の公式XとInstagramで実施する。

Xの場合、赤城乳業の公式アカウント(@akagi_cp)をフォローのうえ、キャンペーン投稿をリポストして応募できる。Instagramの場合、赤城乳業の公式アカウント(@akagi_ice)をフォローのうえ、キャンペーン投稿をいいねして応募できる。

賞品として、「スペシャルパフェ 幸せのチョコバニラ」「贅沢ストロベリー」「トリプルクッキー&バニラ」「ダブルチョコミント」(各1個)と、「パティスリーRyoura監修 スペシャルパフェをイメージしたオリジナルマカロン」(4個)のセットが計100人に当たる。

パティスリーRyoura監修 スペシャルパフェをイメージしたオリジナルマカロン