WBCファンフェスタに世界6位の「和牛バーガー」が登場、人気のワンハンドピザも【SHOGUN BURGER ＆ SHOGUN PIZZA】

海外展開も行うハンバーガーチェーン「SHOGUN BURGER」と、その姉妹ブランド「SHOGUN PIZZA」は、「東京スカイツリー4Fスカイアリーナ」で開催される「WBCファンフェスタ」に期間限定で出店する。期間は、2026年3月6日（金）〜3月15日（日）。

5日（木）に、野球の世界大会「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」が開幕した。今回の「WBCファンフェスタ」は、WBC開催を記念した大型ファンイベントで、国内外から多くの野球ファンの来場が見込まれている。会場内ではNetflixによる特設ブースも展開され、スポーツ・エンターテインメント・フードが融合する空間となる。

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープンした「SHOGUN BURGER」。こだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」で世界6位を受賞。現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外展開もしており、日本だけにとどまらないハンバーガースタンドを目指している。

姉妹ブランドの「SHOGUN PIZZA」は、長時間発酵によって生まれる“軽さと満足感”が特徴の生地を使用したワンハンドピザが人気。定番の味わいから、ジャンルを越えたコラボレーションまで、多彩なメニューが揃っている。

「WBCファンフェスタ」では、姉妹ブランド「SHOGUN PIZZA」が3月6日〜10日、SHOGUN BURGERが3月11日〜15日に出店する。

〈イベント概要〉

イベント名：WBCファンフェスタ

開催期間：2026年3月6日(金)〜3月15日(日)

会場：東京スカイツリー 4F スカイアリーナ

住所： 東京都墨田区押上1丁目1−2

●営業時間

通常時：11:00〜18:00

ウォッチパーティー開催時：11:00〜22:00（3月6日、7日、8日）

※3月6日(金)：11:30〜22:00

※3月15日(日)：10:00〜18:00

※一部のブースは営業時間が異なる場合がある

【出展スケジュール】

・SHOGUN PIZZA：3月6日〜10日

・SHOGUN BURGER：3月11日〜15日

〈SHOGUN PIZZAメニュー（出店：3月6日〜10日）〉

●マルゲリータ 900円

熟トマトのソースに、香ばしい燻製チーズとオリジナルブレンドチーズを使用した素材の深いコクと香りが際立つ一枚。

マルゲリータ

●テキーラ 900円

〈SHOGUN BURGERメニュー（出店：3月11日〜15日）〉

●チーズバーガー（ベーコン入りジャム入り） 1,600円

ジューシーな和牛にチェダーチーズをのせたパテと、香りとコクが上品なシエラスモークチーズをのせたパテの2枚を重ねたダブルチーズバーガー。その間には、甘じょっぱいオリジナルベーコンジャムと香ばしく焼いたトマトを挟んでいる。

チーズバーガー（ベーコン入りジャム入り）

●てりやきバーガー 1,600円

オリジナルのテリヤキソースと特製タルタルソースが、椎茸と相性抜群の一品。甘じょっぱいテリヤキソースが和牛パティの旨みを引き立て、まろやかなタルタルがコクをプラス。リピーター続出の人気バーガー。