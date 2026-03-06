【ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙 素子 ボーナス版】 追加先行受注：3月13日 開始 価格：1,320,000円

プライム1は、1/1スケールフィギュア「ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙 素子 ボーナス版」の追加先行受注を3月13日より開始する。価格は1,320,000円。

本商品は、世界初となる草薙素子の1/1スケールフィギュア。東京・虎ノ門ヒルズにて開催中の「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」にて展示されており、会場限定の先行受注が実施されている。すでに予定数に達していたが、ユーザーの要望を受けて3月13日より追加分の受注が決定した。

また同展覧会では、次世代のアーティストとして注目される、エンテイ・リュウ氏とのコラボ作なども展示・先行予約受付中。

ライフスケールマスターライン 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙 素子

追加先行受注：3月13日 開始

価格：1,320,000円

2002年に初のTVアニメシリーズとして放映された「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」。電脳化した近未来の世界観を広く浸透させ、意欲的な続編も生み出した記念碑的作品から、「草薙素子」がライフスケールマスターラインに登場。

【製品概要】

サイズ：1/1スケール 174×74×72cm（高さ×幅×奥行）（ベース含む）

重量：約36kg

素材：FRP・合皮・金属等

【付属品】

・右手×1（セブロC-26A）

・ジャケット（ファブリック素材／脱着式）

・特製ベース（リミテッドカラーVer.）

・ボーナス特典：右手×1（セブロM-5）

ザ・レジェンド・オブ・ビューティ・アンド・ビースト 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子&タチコマ Art byエンテイ・リュウ

価格：各296,890円

ゲーム・映画のコンセプトアートを中心に、幅広く活動するアーティスト、エンテイ・リュウ氏の作品を、1/4スケールで立体化。セピアで造形を強調したオリジナルカラーと、アニメの彩色を意識したキャラクターカラーVer.の2色がラインナップされている。各色10体限定で先行受注受付が実施されており、予定数に達し次第、受付を終了する。

さらに、エンテイ・リュウ氏の直筆サイン入りポスターがもらえるキャンペーンが開催されている。

オリジナルカラー

キャラクターカラーver

【製品概要】

サイズ：1/4スケール 53cm×59×56cm（高さ×幅×奥行）

重量：約19.6kg

【付属品】

・特製ベース

・ボーナス特典：A3アートプリント

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell

会期：1月30日～4月5日

会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C 東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F

□「攻殻機動隊展」公式サイト

(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会