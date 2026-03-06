SKE48というグループアイドルを卒業して、ソロアイドルとして生きて行く──江籠裕奈は純粋に「アイドルが好き」という気持ちに従ってこの生き方を選んだという。グラビアでも絶大な人気を誇る彼女が、グラビアムック『PARADE2026冬号』の撮影後に、アイドル活動に対する強い思いや、独自のグラビア観について語った。

──まずは今回の撮影を振り返ってみての感想から聞かせてください。

すごくストーリー性のある撮影だと思いました。「お家で、帰ってくるか分からない好きな人のことを待っている感じ」とコンセプトの説明を受けたんです。「かわいく待っていたけれど、ずっと待っているうちに大人になっちゃった！」みたいなイメージ、と。衣装や雰囲気も振れ幅が大きくて、変化を楽しみながら撮影しました。

──そのコンセプトを聞いたとき、どう思いましたか？

「私ってそういうイメージなんだ」と（笑）。かわいらしさと大人っぽさの両面を見せられる人だと思ってもらえていると感じて、それはとてもうれしかったです。『PARADE』さんの過去の誌面を拝見して、それぞれの方のイメージに合ったコンセプトのグラビアを撮る雑誌なんだと感じました。なので、私もいただいたコンセプトをしっかりイメージ通りに表現したいと思い、気持ちも作って撮影に臨みました。

──中でも印象に残っているショットは？

どれも本当にお気に入りなんですけど、特に印象的なのは、子ども部屋のような場所でツインテールで撮ったシーン。ここでは「お人形みたいに写ってほしい」というリクエストをいただきました。私はこれまでグラビアでは、できるだけ自然体で写ることを意識していたんですけど、ここではお人形というイメージに沿った"決めポーズ"で撮影したので、新鮮でした。どちらかというとアイドルの撮影のような気分でした。

──さて、江籠さんは現在ソロのアイドルとして活動されています。アイドルグループを卒業した後タレントや俳優に転身する人は多いですが、ソロでアイドルを続けるという選択をする人は決して多くはないですよね。

確かに、あまりいないと思います。

──それだけ江籠さんの中で、アイドルに対する強い思いがあるのでしょうか。

私はもともとアイドルが好きでこの世界に入り、グループに12年間在籍していました。活動を続ける中で、一緒に頑張ってきた仲間たちが新たな夢を見つけて卒業していく姿をたくさん見てきたんですけど、私はアイドル以外にやりたいことが見つからなかったんです。本来「アイドルが好き」という気持ちは素敵なもののはずなのに、他にやりたいことが見つからない自分はダメなんじゃないか、と悩んだ時期もありました。でも、グループにいながらソロでも活動させてもらえるようになり、私を見た後輩たちが「自分も江籠さんみたいになりたい」と言ってくれるようになったんです。そのとき、自分は間違っていなかったと確信しました。

──アイドルが好きなら、まっすぐにアイドルを続ければいいんだ、と。

はい。その後、グループでの活動はやり切ったという思いで卒業しました。とはいえまだまだアイドルが好きだし、アイドルとしてやりたいこともたくさんある。なので、今もこうしてアイドルを続けています。

──ソロアイドルになって3年目に突入しました。同じアイドルでも、グループとソロではまた違った感覚があると思います。

どちらにも良さがあり、違った楽しさがあると思います。グループにいた頃は、みんなで一つのものを作り上げる面白さや充実感がありました。ソロではそういう喜びを味わうのは難しいけれど、より深いところまでこだわりを持てるようになったと感じます。「こういう楽曲を歌いたい」とか「こういうライブがしたい」とか、よりクリエイティブな活動ができているので、やりがいを感じています。

──自分の意思をより活動に反映できるようになったんですね。

グループ時代は、いただいた楽曲の枠組みの中でどう自分をアピールするかが活動のメインでした。でも当時からライブのセットリストや衣装を考えたりするのは好きで。今は楽曲も衣装も全部、私が「これで行こう」と決めてOKを出したものが世の中に出ていきます。なので、グループ時代と比べて責任は重大！ でも自分のこだわりをファンの皆さんのもとへダイレクトに届けられていると思います。

グラビアは「自分の成長過程が残る」

──音楽活動と並行して、グラビアも江籠さんの活動の軸だと思います。江籠さんにとってグラビアはどういう位置付けなのでしょう？

グラビアのお仕事は、シンプルに好きです（笑）。まずは、きれいにかわいく撮ってもらえるのがうれしい！ 普段の自分なら選ばないような洋服を着られるのも楽しみの一つです。あと、今回はコンセプトのある撮影でしたけど、グラビアでは自然体の自分を表現することが多いんです。そのグラビアを「好き」と言ってもらえると、ありのままの私自身を好きと言ってもらえているような気がして。自分を肯定してもらっているように感じられるのがうれしいです。

──グラビアはグループ時代から長くされていますよね。

はい。昔の写真を見返すと、確かに「今とは違うな」と思うこともあるけれど、毎回ベストを尽くしていますし、その時々の良さがあるなと感じます。それに、自分が成長して大人になっていく過程を形に残していただけるってすごくありがたいな、と。だから、1年後撮ったらまた1年後の良さがきっとあるはず。続けられる限りはグラビアのお仕事も続けていきたいです。

──では、これからの江籠さんの活動の展望を聞かせてください。

2024年はソロ1年目ということでがむしゃらに進んできて、2025年は自分自身と向き合って成長できた年だと思います。なので2026年は……どんな年にしようかな？ この3月で26歳になるんですけど、改めて「26歳」って言うとすごく大人なイメージですね。私は、アイドルというお仕事は常にわくわくする気持ちや子ども心を持っていないと誰かを楽しませられないと思っています。なので、26歳になっても子ども心は忘れず、でもグラビアでは年相応の大人な部分も見せていきたいです。

──江籠さんの、最終的な夢や理想の将来像はありますか？

アイドルという職業はとても特殊で、常に今を全力で生きるものだと思っています。なので、先のことを想像するのは難しいですね。ただ、アイドルではないアーティストさんのライブを観て「年を重ねてこんなふうになれたら幸せだろうな」と思うことはあります。なので自分がもしアイドルではなくなったとしても、人前に立って何か別の手段で誰かを楽しませたり喜ばせたりできたらいいなとは思います。でも、今はまだアイドル。アイドルとして皆さんを楽しませることに全力を尽くしたいです！

【プロフィール】

江籠裕奈（えご・ゆうな）／2000年3月29日生まれ、愛知県出身。身長162cm。2011年にSKE48に5期生として加入し、2023年末にグループを卒業。卒業後もソロアイドルとして活動しながら、グラビアでも活躍。サード写真集『I DO Love』が発売中。PARADEデジタルフォトブック『江籠裕奈 待ちきれないよ』が各電子書店で発売中

公式X：＠egoyuna_329

公式Instagram：@egochan_329

撮影／栗山秀作

取材・文／左藤 豊