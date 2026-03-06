¥Ï¥ËÂ²Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤Ø¡¡Ãæ¹ñÁ´¹ñÀ¯¶¨°Ñ°÷¡¦ÍÌüªÆô¤µ¤ó
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òº«ÌÀ3·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ±ÀÆî¾Ê¹È²Ï¥Ï¥ËÂ²¥¤Â²¼«¼£½£¤ÎÍÌ諐Æô¡Ê¤è¤¦¡¦¤®¤ç¤¯¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö95¸å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1995¡Á99Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±À¯¼£¶¨¾¦²ñµÄ¡ÊÀ¯¶¨¡ËÁ´¹ñ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÌ¤µ¤ó¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Ï¥ËÂ²¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÃªÅÄ·²¤Î¤½¤Ð¤Ç°é¤Á¡¢¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅýÉñÍÙ¤Î¡Ö³ÚºîÉñ¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÃªÅÄ¤¬°é¤ó¤ÀÇÀ¹ÌÊ¸ÌÀ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ±Â²¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¸³è¤Î¾ð·Ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍÌ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î·Ý½Ñ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þÂå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤¬¼¡Âè¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤«¤éËº¤ì¤é¤ì¡¢¥Ï¥ËÂ²¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÏÃÇÀä¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¥Ï¥ËÃªÅÄ¤¬¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ï¥ËÂ²¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÍÌ¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¡£
¡¡Âç³Ø1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÌ¤µ¤ó¤Ï15Ç¯¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÈÅßµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ö諐ÆôÊ¸²½·Ý½Ñ·Ñ¾µ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¡¢³ÚºîÉñ¤ä¥Ï¥ËÂ²¤ÎÌ±ÍØ¡¢ÅÁÅý´ï³Ú¤Ê¤ÉÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£10Ç¯Í¾¤ê¤Î´Ö¤Ë¼õ¹ÖÀ¸3600¿ÍÍ¾¤ê¤ò°éÀ®¤·¡¢Ìó20¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥×¥í¤Î²ÎÉñ»ØÆ³¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡³ÚºîÉñ¤Î½¬ÆÀ¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÎ©¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÁ´ÂÎ¤Î·Ñ¾µ»ö¶È¤ÎÄó¾§¤Þ¤Ç¡¢Î©¾ì¤ä³èÆ°¤Î¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ï¥ËÃªÅÄÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÌ¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤È·Ñ¾µ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢³ÚºîÉñ¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¡¢ÅÅ»Ò²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Ì±Â²¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î·ëÀ®¤ä¡¢Ì±Â²¤ËÅÁ¤ï¤ë»É¤·¤å¤¦¤Î¸½Âå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò¼ã¼Ô¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ö¤Ä¤â¤Î¸Å¤¤Â¼Íî¤òË¬¤ì¤Æ½ÏÎý¤·¤¿·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñÎ¾²ñ¡ÊÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤ÈÀ¯¶¨¡Ë¤Ç¡¢ÍÌ¤µ¤ó¤¬Äó¸À¤·¤¿¡ÖÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ¸»¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¡×¤Ï½ÅÅÀÄó°Æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÎ¾²ñ¤Ç¤ÏÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½·úÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ú¤Â³¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿·ÇÀ¿Í¡ÊÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ËÉÙ¤ß¡¢ÇÀ¶Èµ»½Ñ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¡¢·Ð±Ä´ÉÍý¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¡Ë¡×¤Î°éÀ®¤È»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÃ¤ËÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌ±Â²Ê¸²½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÝ¸î¡¦·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ¡¢´Ñ¸÷¡¢Ê¸²½¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ¤¬·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¡¢¹çÍýÅª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/²¦¸»×¡Ë