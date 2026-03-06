ファイナンシャルプランナー（FP）1級を取得したお笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が、5日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。全芸人が入るべき保険を明かした。

同番組ロケで、お笑いコンビ「タチマチ」胡内佑介の自宅を訪れ、資産運用の“個別相談会”を開いた八木。「人生の3大資金」を聞かれると、胡内は「家でしょ？家、車、あとはもう、飲み代？」とおぼろけに答えた。

すると八木は「落第です」とピシャリ。住宅、教育、老後資金を挙げ、「老後資金っていうことだけを考えたら、小規模企業共済っていうのがある」と解説。番組テロップでは「個人事業主が退職する時の資金を準備できる制度で、年間84万円まで積み立てられ節税に効果がある」と説明された。

八木は「芸人の一手目やわ。全芸人が入るべき」と断言。「上限7万円まで、年間84万円まで掛けられるんやけど、これが退職金みたいな形に。自分が芸人を辞める時に下ろせるのよ。それが所得控除になる。だから今払ってる税金がちょっと安くなる」と説いた。

ロケに同行した「ザ・プラン9」浅越ゴエは、自身も加入しており「20年近く前に八木さんから聞いた」と証言。スタジオで見ていた海原ともこも「八木君は昔から言うてた」といい、「“保険をいろいろ考えたほうがいい”って」と振り返った。

すると番組レギュラーの「藤崎マーケット」トキは「僕も言われて」と加入していることを告白。「関西の芸人は結構入ってる」と明かすと、同番組にゲスト出演した「空気階段」鈴木もぐらは「東京までこの話は来てない」と驚いていた。