県は6日、南魚沼市でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。市内の旅館で食事した男女40人が発症し、25人が治療を受けているということです。



県によりますと、患者の家族から南魚沼保健所へ、南魚沼市の旅館「五倫荘」に宿泊した複数人が胃腸炎の症状を発症しているという連絡が3月2日にありました。



保健所で調査した結果、2月25 日から28 日の間に同旅館に宿泊した31グループ83人のうち、18グループ40人が発熱、下痢、吐き気、おう吐などの症状を発症していたことが判明。





検査の結果、7グループ12人と調理従事者3人からノロウイルスが検出されたということです。保健所は、患者に共通する食事が同旅館が提供した食事に限られること、患者及び従事者からノロウイルスが検出されたこと、医師から食中毒の届出があったことから、この旅館が提供した食事を原因とする食中毒と断定しました。患者は10歳未満から50代までの男性33人、女性7人で、県によると全員快方に向かっているということです。県はこの旅館に対して3月6日から8日まで営業停止処分としています。また調理施設の清掃、設備及び器具の洗浄消毒や従事者の健康管理の徹底を指示し、調理従事者に対しては衛生教育を実施する予定ということです。県は予防のポイントとして以下を挙げています。・加熱調理食品は十分に加熱する。（ノロウイルス汚染のおそれがある食品（二枚貝等）は中心部が85～90℃・90 秒間以上）・調理前、トイレ後、作業が変わる時等、十分な手洗いを徹底する。2度洗いが有効です。・調理器具・設備の洗浄消毒を徹底する。・調理従事者が下痢やおう吐などの症状があるときは、調理作業に従事しない。