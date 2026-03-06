24歳・岡田晃平が首位で週末へ 鍋谷太一3位、藤本佳則は6位
＜ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 2日目◇6日◇ロイヤル・オークランド＆グレンジゴルフクラブ（ニュージーランド）◇7221ヤード・パー72＞国内男子ツアー開幕戦（豪州との共同主管）の第2ラウンドが終了した。ツアー初優勝を狙う24歳・岡田晃平が1イーグル・5バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル9アンダー・首位タイで決勝に駒を進めた。
≪写真≫ガチ比較！ 新作ドライバーの初速を計測してみた
鍋谷太一はトータル8アンダー・3位タイ。初日首位発進の藤本佳則はトータル7アンダー・6位タイで予選を通過した。比嘉一貴はトータル5アンダー・15位タイ。?川泰果はトータル3アンダー・42位タイにつけた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝者には2342万8042円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内男子開幕戦 リーダーボード
岡田晃平 プロフィール＆成績
松山英樹から岡田晃平へ金言「威力のあるボールを打て」
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子のスコア速報
随時更新！ 国内女子開幕戦のリーダーボード
≪写真≫ガチ比較！ 新作ドライバーの初速を計測してみた
鍋谷太一はトータル8アンダー・3位タイ。初日首位発進の藤本佳則はトータル7アンダー・6位タイで予選を通過した。比嘉一貴はトータル5アンダー・15位タイ。?川泰果はトータル3アンダー・42位タイにつけた。今大会の賞金総額は1億2364万8000円。優勝者には2342万8042円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内男子開幕戦 リーダーボード
岡田晃平 プロフィール＆成績
松山英樹から岡田晃平へ金言「威力のあるボールを打て」
＜LIVE＞渋野日向子は？ 米女子のスコア速報
随時更新！ 国内女子開幕戦のリーダーボード