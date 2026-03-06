＜速報＞女王・佐久間朱莉が大爆発「62」 ツアー自己ベストで単独トップ
＜ダイキンオーキッドレディス 2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第2ラウンドが進行している。
〈スイング写真〉国内最強！ 佐久間朱莉はタテに上げるから曲がらない
昨季の年間女王・佐久間朱莉が10バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベスト＆大会コースレコードタイの「62」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上している。2打差2位に永井花奈。3打差3位に小林光希、4打差4位には菅楓華が続いている。約8カ月ぶりツアー復帰の小祝さくらは「66」をマークし、トータル3アンダー・12位タイに浮上。3連覇がかかる岩井千怜はトータル1アンダー・25位タイで予選通過を決めている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
