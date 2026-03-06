高畑淳子、「日本で1番の女優さん」との共演に不安と喜び 「ほどほどに…」
藤山直美（67）と高畑淳子（71）が出演する舞台『おだまり、お辰！』の制作発表記者会見が6日、大阪市内のホテルで開かれた。藤山、高畑のほか、吉田栄作（57）、ベンガル（74）、岡本圭人（32）、柄本明（77）、横山一真氏が出席した。高畑は藤山との共演への思いを語った。
【集合ショット】高畑淳子＆岡本圭人ら豪華出演者が集結
会見であいさつに立った高畑は「藤山直美という日本で1番の女優さんとやるっていうのは身の引き締まる思いです」とコメント。前回の共演を振り返り「前回は搭載エンジンが違うんだなと思って、気がついたらもうヘトヘトで何もほとんど覚えてないくらい」と回想した。
また「それが終わって改めて客席から拝見するにつけ、『やっぱりすごいんだ！』と思って『あの人とお芝居一緒にやるんだ』って思うと、本当に不安でいっぱいなんですけど、でも『できるんだ！』っていう気持ちもどこかにあって」と複雑な心境を吐露。その上で「なんと2回公演の多いことかと思うので、直美さんがおっしゃったように生きて終わる。ほどほどにやると」と芝居への意気込み。
「生きて終わると心がけて、千秋楽に来た方もちゃんとお芝居が分かるように。声が弱いもんですから、声を潰さない、生きて終わる。これを目標にという気持ちでやっていきたい」と語った。
藤山演じる女中のお辰（藤山）と伯爵夫人の栗栖川貴子（高畑）が同じ男に恋をする。三角形はやがて四角形へとねじれ、ドタバタ劇が繰り広げられる。笑いと涙がたっぷり詰まった、波乱万丈の物語となる。
大阪公演は5月10〜31日に新歌舞伎座で、東京公演は6月12〜21日に明治座でそれぞれ行われる。
