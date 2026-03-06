「気づいたら画面汚い…」「拭いたのに、もう指紋…」スマホ画面の“ベタベタ地獄”を防ぐ、指紋対策アイテム
スマホを使っていると、気づけば画面が指紋だらけ…。画面が暗くなった瞬間に気持ちが萎えることも。毎日何度も触れるものだから、指紋や皮脂がつくのは仕方がないが、対策グッズを使えば、指紋がつきにくくなったり、そもそも画面に触れずに操作できたりと、快適さは大きく変わる。今回は、スマホ画面をきれいに保ちたい人に向けて、指紋対策に役立つアイテムを紹介する。
【写真】「塗って拭くだけ！」指紋がつきにくくなる“スマホ用コーティング”を自宅で
■スマホまもる君
スマホの画面に塗ることで、表面をコーティングしてくれるスマホ用コーティング剤。液体を塗り込むだけで、スマホの画面や背面を保護できるのが特徴だ。表面に撥水・撥油コーティングを施すことで、皮脂や汚れが付着しにくくなり、指紋が目立ちにくくなる。さらにガラスの表面が滑らかになるため、指滑りが良くなり、操作の快適さも向上する。スマホだけでなく、タブレットやスマートウォッチなどにも使えるため、1本あると幅広く活用できる。
●おすすめポイント
・塗るだけでスマホ画面をコーティング
・指紋や皮脂がつきにくくなる撥油効果
・フィルム不要でスマホ本来の見た目を維持
■ニトムズ 指紋コロコロ ミニ
スマホやタブレットの画面についた指紋や皮脂を、手軽に取り除けるクリーナー。ローラーを転がすだけで、画面の汚れをすっきり取れるのが特徴だ。スマホ画面だけでなく、パソコンやタブレット、ゲーム機などの画面にも使える。サイズもコンパクトで、デスクやバッグに入れておけばすぐ使えるのも便利なポイント。スマホの画面汚れが気になったときに、サッとケアできるアイテムだ。
●おすすめポイント
・ローラーで画面の皮脂汚れを吸着
・拭きムラが出にくい
・コンパクトで持ち運びやすい
■NIMASO アンチグレア ガラスフィルム
スマホ画面の指紋対策として定番なのが、アンチグレアタイプの保護フィルム。表面がサラサラ加工されているため、皮脂が広がりにくく、指紋が目立ちにくいのが特徴だ。さらに光の反射を抑える効果もあり、屋外や明るい場所でも画面が見やすくなる。ガラス素材なので耐久性が高く、画面の傷防止としても役立つ。
●おすすめポイント
・指紋が目立ちにくいアンチグレア加工
・反射防止で画面が見やすい
・強化ガラスで画面保護にも
■NUOLUX タッチペン
スマホ画面に直接触れずに操作できるタッチペン。物理的に指を画面に触れないため、指紋をつけたくない人にとってシンプルかつ効果的な方法だ。ペン先は細く、文字入力や細かな操作も行いやすい設計。さらにストラップ付きのため、スマホやケースに取り付けておけば紛失の心配も少ない。最初は少し手間に感じるかもしれないが、慣れると指紋対策だけでなく操作の精度も上がる。ゲームや細かい操作をする人にも便利なアイテムだ。
●おすすめポイント
・画面に触れないので指紋がつかない
・細かい操作もしやすい
・ストラップ付きで持ち運びやすい
■IUGGAN 指サック
スマホゲームユーザーの間でよく使われているのが、指につけて操作するタイプの指サック。銀繊維素材を使用しており、画面のタッチ感度を保ちながら操作できる。指の皮脂が直接画面に触れないため、指紋がつきにくくなるのもメリット。さらに指滑りが良くなるため、フリック操作やゲーム操作も快適になる。ゲーム用途で使われることが多いアイテムだが、スマホ画面の汚れ対策として使うのもひとつの方法。指紋を徹底的につけたくない人に向いている。
●おすすめポイント
・指紋が画面につきにくくなる
・指滑りが良く操作が快適
・薄くてタッチ感度を保てる
スマホの画面は、ちょっと触っただけでも指紋や皮脂がつきやすい。そんな時の対策アイテムを紹介した。指紋がつきにくくなるだけでなく、操作の快適さが変わることもある。スマホは毎日使うものだからこそ、ちょっとした工夫でストレスを減らしてみてはいかがだろうか。
