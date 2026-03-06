HKT48の公式サイトが6日に更新され、梁瀬鈴雅（19）が3月下旬から疾患の手術および治療を受けることを発表した。梁瀬も自身のXで思いをつづった。

同サイトでは「HKT48 梁瀬鈴雅の活動に関するお知らせ」と題し、「このたび、2026年3月下旬より数週間、疾患の手術および治療を行なうこととなりました」と梁瀬が手術を受けることを発表。

「HKT48メールをはじめ、HKT48 chatや各種SNSの更新は継続してまいりますが、完治するまでの間は医師の指導のもと、経過観察をしながら、劇場公演など運動を伴う一部の活動を制限させていただきます」と一部の活動を制限することを伝えた。

発表を受け、梁瀬も自身のXを更新。「いつも応援してくださる皆様へ。公式から発表がありました通り、手術と治療のため、少しの間運動を伴う活動をお休みさせていただきます」と報告。

「突然のお知らせとなってしまい、驚かせてしまってすみません。これからもずっとステージに立ち続けるため、そしてさらに良いパフォーマンスを皆様にお届けするために、今は一度お休みをいただくことを決めました」と説明し、「劇場公演などでお会いできる機会は少し減ってしまいますが、SNSは自分のできる範囲で続けていく予定です。しっかり治して、またステージに戻ってきます。待っていてくださると嬉しいです」と思いをつづった。

また、「すでに出演が発表されている公演・イベントにつきましては、すべて予定通り出演いたしますのでよろしくお願い致します」と現在予定している公演・イベントには出演することも明かした。