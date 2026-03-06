【ワシントン＝淵上隆悠】情勢が不安定化している中東からの米国人の退避が遅れている。

後手の対応が目立つトランプ政権に批判が集まっている。

米イスラエル両軍の激しい空爆を受けているイランは、ドローン（無人機）などで報復攻撃を行っている。標的は湾岸諸国にある米軍基地や米大使館などだが、被害はホテルや空港などの民間施設にも及んでいる。

米国務省は５日、戦闘が始まった２月２８日以降、約２万人の米国人が中東から帰国したと明らかにした。しかし、米メディアはまだ数千人が現地に取り残されていると報じ、政府の不手際を指摘している。

例えば、ルビオ国務長官が支援を求める人に電話をするよう呼びかけたホットラインでは一時、「米国政府による出国や避難の支援に頼らないでください」という自動音声が流れた。カタールについて、国務省が訪問の再考を求める「レベル３」に引き上げたのは３月１日で、それまでは日本と同じ「レベル１（通常の注意）」だった。

国務省が中東の１５か国・地域に退避勧告を出したのは３月２日。戦闘が３日目に入って空域の閉鎖が進んだ中での発令には、「現政権の戦略と計画がゼロであることを示す明白な証拠だ」（民主党上院議員）といった声が上がる。４日に記者団から対応のまずさを問われたトランプ大統領は、「すべてがあっという間に起きたからだ」と釈明した。

挽回したいトランプ政権は、４日に最初のチャーター機が中東から米国に向けて出発したと発表し、「地域全体に増便する」と強調した。ルビオ氏らは、ホットラインも２４時間体制で対応していると繰り返している。