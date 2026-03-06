◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真(大橋)＜12回戦＞同級4位 井岡一翔(志成)（2026年5月2日 東京ドーム）

ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦することも発表された。

井上拓は都内のホテルで開かれた会見に出席。自身がプロデビューする前から世界王者だった井岡との対戦について「想像してなかったですね。凄く運命的というか、（那須川天心と戦った）前回に引き続き、自分が持ってるなとは感じますね」と強運を強調した。兄・井上尚との兄弟共演は24年5月の東京ドーム興行以来。しかも、井岡はかつて井上尚との対戦が期待された時期もあり、「それも含めて、東京ドームという舞台で戦えるのも持っているなと感じますね。しかも兄弟で2回目というのは凄いうれしいですね」と話し、「ナオとは難度も（同じ興行で）やってきてるし、自分が良いバトンをつないで送り出せたらベストですね」と“そろい踏み”の影響を否定した。

井岡のバンタム級初戦となった昨年大みそかは、リングサイドで試合を見守った。「可能ならやりたいというのがあったので試合も見に行った」と説明し、井岡のバンタム級での戦い方について問われると。「アジャストしたというより、ボクシングスキルが高いなと改めて生で見て感じました」と明かした。昨年11月の那須川天心（帝拳）との王座決定戦は井上尚、父・真吾トレーナーも含めた“チーム井上”としての戦略がはまったが、「ちゃんと井上拓真をつくれば、あれだけのものは出せると分かっている。前回があれだったので、前回以上により引き締めて、より上げていこうかな」とコメント。「前回もそうですけど、いろんなパターンを想定して、一つ一つ自分の引き出しで対応していく感じ」とポイントを指摘した。

井岡に勝てば、井上尚も目指している5階級制覇の「日本初」を阻止することになる。「その意識よりも、井岡選手に日本人で初めて黒星をつける。前回みたいなモチベーションの高さで来られているので、自分自身も凄い楽しみな一戦です」と意気込んだ。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6,050円、当日販売は7,150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）