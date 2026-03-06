グラビアタレントの清水あいりが、自身の性に対するストレートな持論を披露し、共演する女性芸人たちを驚かせる一幕があった。

【映像】清水あいりの夫との馴れ初め

3月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

人気企画「“本音はベッドの上で”女子会編」の後半戦では、3時のヒロイン・かなで、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、そして昨年結婚を発表した清水あいりが、夜の歌舞伎町のラブホテルで赤裸々トークを展開した。「おセフは恋愛対象になるか？」というテーマで、かなでときょんちぃが奔放なエピソードを語る中、清水は「（相手を）まだわかんない状態では絶対にできない」と一線を画した。

さらに清水は、「引かれるかもしれへんけど」と前置きした上で、「そういう行為は魂と魂の交換やと思ってて。安易にそういうことはできひんっていうか、したあかんなって思っちゃう」と、独自の哲学を熱く吐露。これには、先月おセフに振られたばかりのかなでも「その研究内容、聞かせてください」と圧倒されていた。

スタジオで見守っていたぺえも、「清水あいりは意外と堅い気がする」と、彼女の誠実な恋愛観を分析。一方で、どんなスキャンダルも「エピソードトークになればいい」と言い切るきょんちぃの猛攻にタジタジになる場面もあり、三者三様の「性の価値観」がぶつかり合う濃密な女子会となった。