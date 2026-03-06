１日の「ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」で優勝した漫才コンビ「ぐろう」が、読売テレビの子供向け番組「あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ」（金曜・前１０時５５分）に生出演することが６日、分かった。

同局では、主催イベント「子育て応援団すこやかＫＡＮＳＡＩ」（１４、１５日）に合わせ、１４日午前１０時５０分から「あつまれ―」初の生放送を実施する。同番組は、シンガー・ソングライターの岡崎体育が演じる「たいいくにいちゃん」と、宇宙からやってきた迷子の「りろりろ」のコンビが、地球の面白いことを探して様々な冒険をするもの。今回の生放送では、ｙｔｖの“社忍”（マスコットキャラクター）「シノビー」や、２人の子育てに奮闘するママ・中村秀香アナウンサーも出演する。

番組内では「たいいくにいちゃん」と「りろりろ」が出題するクイズ「どっちどっち！？」や、イベントの目玉企画でもある、ゴールに向かって４人の赤ちゃんが競走する「ハイハイレース」など、テレビの前の子どもたちだけでなく、会場の親子連れと一緒に盛り上がれる企画が盛り込まれている。

この生放送に登場するのが「ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」で１５代目のチャンピオンとなったぐろうだ。ハイヒール・リンゴや霜降り明星・粗品といった並み居る審査員から高評価を勝ち取り、最終決戦では５人の審査員のうち４人からの得票で、３度目の決定戦出場で悲願の優勝を飾った。ただ、今回は子ども向け番組。しかも、たくさんの子どもたちに囲まれる公開生放送という全く違った舞台だ。

ぐろう・高松巧「ｙｔｖ漫才新人賞では優勝できましたが、僕たちの笑いは、ちっちゃい子たちに通用するんでしょうか？ そこを頑張りたいなと思いますので、ぜひ見てください！」

ぐろう・家村涼太「りろりろちゃんの耳がクロワッサンに見えて、おなかすかないように、みんなで頑張ろうね！」

早くも「子ども向け」モードの二人だが、果たして番組にどんな役割で登場するのか、そして、子どもたちから大爆笑をかっさらい、人気者となることができるのか！？

【子育て応援団すこやかＫＡＮＳＡＩ】

▼実施日時 ３月１４、１５日、午前１０時〜午後５時（午後４時３０分入場締め切り予定）

▼参加費 無料

▼会場 読売テレビ本社内・読売テレビ本社周辺