ドル円１５７．８５近辺、ユーロドル１．１６０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は157.85近辺、ユーロドルは1.1605近辺で推移している。ドル円は東京市場で堅調に推移。午前の157.39付近を安値に、足元では157.90付近に高値を伸ばした。ユーロ円も182.74付近から183.27付近へと買われている。ユーロドルは前日NY終値1.1609レベルを挟んで振幅している。ここまでのレンジは1.1602-1.1621とごく狭い。



USD/JPY 157.86 EUR/USD 1.1607 EUR/JPY 183.23

