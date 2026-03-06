春キャベツはサラダで食べるのが正解！10分で作れる「爆速サラダ」4選

やわらかくてみずみずしい春キャベツは、この時季ならではのごちそう食材です。火を通さずサラダで味わえば、甘みと食感を存分に楽しめますよ。今回は調理時間10分以内で完成する、忙しい日にも頼れる爆速サラダレシピを厳選して紹介します。

▼塩もみで即完成！塩だれのサッパリ感がたまらない

塩もみして調味料を和えるだけ。春キャベツの甘みとやわらかさをダイレクトに楽しめます。



▼居酒屋風のやみつきキャベツ

ツナやごま油など、身近な食材と合わせるだけでコク旨に。あっという間にできて、家族の箸が止まらなくなる一品です。



▼甘味と爽やかさのバランスが抜群

食べる人に合わせて材料を追加するのもおすすめ。ワインのお供にもピッタリです。



▼高血圧対策に！

アボカドと味噌のこってり感、キャベツや醤油のさっぱり感の組み合わせはお箸が進みます。







春キャベツは生でこそ真価を発揮します。今回紹介した4つのレシピのように、10分以内で作れる手軽さと甘みを活かした味つけであれば、ササっと余った時間に作れますよね。毎日の食卓がぐっと華やかになり、栄養バランスが整うサラダレシピ、ぜひ試してみてください。（TEXT：青木千奈）