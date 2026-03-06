◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―中谷潤人 ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界４階級制覇で、ＷＢＣ世界バンタム級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝が６日、都内で会見し、日本人初の５階級制覇達成へ意欲を示した。ＷＢＣ世界同級チャンピオン・井上拓真（３０）＝大橋＝への挑戦が正式発表され、「拓真選手は技術の高い選手。攻略は高いハードルだが、試合までに進化させて、５階級制覇を成し遂げたい」と決意表明した。

会見の冒頭、会場に姿を見せた井岡は、井上拓とがっちりと握手。昨年末、スーパーフライ級からバンタム級に階級を上げ再起する際、ＷＢＣ王者・井上拓への挑戦を希望。願いがかない、東京ドームという大舞台での対戦が決定した。「ボクサーとしてなかなか立てる場所ではないし、立てることを想像していなかった。感謝している」と笑顔をみせた。

２００９年にプロデビューした井岡は、２０１１年のＷＢＣ世界ミニマム級から始まり、スーパーフライ級までの世界王座を獲得し、日本人男子ボクサー初の４階級制覇を達成した。一昨年７月にフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に敗れ、王座から陥落。５階級制覇を目指すため、バンタム級にウェートを上げ、昨年１２月にマイケル・オールドスゴイティ（ベネズエラ）を下し、再起戦をクリアした。

ミニマム級時代の２０１２年６月には、八重樫東（大橋）とＷＢＡ、ＷＢＣ王座の統一戦を行い判定勝ち。井岡の叔父の井岡弘樹ジム・井岡弘樹会長と、八重樫が所属する大橋ジム・大橋秀行会長は現役時代のライバル。対戦こそなかったが、同時期に世界王者となり、何かと比較されていた。井岡―八重樫の対戦は弟子同士の代理戦争と騒がれ、今回は第２弾の代理戦争という意味でも注目の一戦となる。

井岡は「技術戦になると思う。特にミスが許されない。自分のボクシングをもっと成長させて試合に臨みたい」と、５階級制覇という偉業に挑む。

戦績は井岡が３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け、井上拓は２１勝（５ＫＯ）２敗。