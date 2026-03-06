岡本圭人、初の喜劇挑戦に意気込み「父の名に恥じぬよう」 父は俳優・岡本健一
藤山直美（67）と高畑淳子（71）が出演する舞台『おだまり、お辰！』の制作発表記者会見が6日、大阪市内のホテルで開かれた。藤山、高畑のほか、吉田栄作（57）、ベンガル（74）、岡本圭人（32）、柄本明（77）、横山一真氏が出席。岡本は初喜劇に向けた意気込みを語った。
【集合ショット】高畑淳子＆岡本圭人ら豪華出演者が集結
藤山演じる女中のお辰（藤山）と伯爵夫人の栗栖川貴子（高畑）が同じ男に恋をする。三角形はやがて四角形へとねじれ、ドタバタ劇が繰り広げられる。笑いと涙がたっぷり詰まった、波乱万丈の物語となる。
緊張の様子で、ベテラン俳優に囲まれての記者会見に臨んだ岡本。周囲が「セリフが覚えられるか」と心配する中、「これはもう自分が何がなんでもセリフを覚えないといけないなっていうのと、絶対に体調は崩せない」と誓っていた。
藤山が、俳優の父・岡本健一の息子である岡本との共演を喜ぶと「藤山さんが岡本ジュニアと一緒にできることがうれしいっておっしゃっていただいたので、自分も父の恥じぬような演技ができればいいなっていう風に思ってます」と意気込んだ。
また今回、喜劇初挑戦であることを報道陣から聞かれると「悲劇をやることが多くて、喜劇は初めてなんです」と明かし「個人的にはコメディーというものは、1番難しいものだと思ってるので、初めて挑戦するんですけど、そこに呼んでいただいて本当にうれしい気持ちがありました」とにっこり。
「人の心を動かすってとても大変だと思うんです。大変な部分もあると思うんですけど、先輩方を見て頑張っていきたい」と力を込め、「本当にたくさん学ぶことっていうのは多いと思うんですけど、1番はお客さんに感動してもらったり何かを感じてもらう、何かを届けるっていうことにまず集中していきたいと思います」と話した。
大阪公演は5月10〜31日に新歌舞伎座で、東京公演は6月12〜21日に明治座でそれぞれ行われる。
【集合ショット】高畑淳子＆岡本圭人ら豪華出演者が集結
藤山演じる女中のお辰（藤山）と伯爵夫人の栗栖川貴子（高畑）が同じ男に恋をする。三角形はやがて四角形へとねじれ、ドタバタ劇が繰り広げられる。笑いと涙がたっぷり詰まった、波乱万丈の物語となる。
藤山が、俳優の父・岡本健一の息子である岡本との共演を喜ぶと「藤山さんが岡本ジュニアと一緒にできることがうれしいっておっしゃっていただいたので、自分も父の恥じぬような演技ができればいいなっていう風に思ってます」と意気込んだ。
また今回、喜劇初挑戦であることを報道陣から聞かれると「悲劇をやることが多くて、喜劇は初めてなんです」と明かし「個人的にはコメディーというものは、1番難しいものだと思ってるので、初めて挑戦するんですけど、そこに呼んでいただいて本当にうれしい気持ちがありました」とにっこり。
「人の心を動かすってとても大変だと思うんです。大変な部分もあると思うんですけど、先輩方を見て頑張っていきたい」と力を込め、「本当にたくさん学ぶことっていうのは多いと思うんですけど、1番はお客さんに感動してもらったり何かを感じてもらう、何かを届けるっていうことにまず集中していきたいと思います」と話した。
大阪公演は5月10〜31日に新歌舞伎座で、東京公演は6月12〜21日に明治座でそれぞれ行われる。