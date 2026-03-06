日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の初戦・台湾戦前に行われた公式会見に出席。「いよいよ始まるなという気持ち。（選手たちには）30人全員で戦おうと。守るのも攻めるのも全員でやろうと言った」と開幕戦に向けて力強く宣言した。

連覇への挑戦がいよいよ始まる。開幕戦を3時間後に控えた指揮官は「30人全員で攻めて攻めて攻めまくりたいなと思います」と、高市首相の「働いて、働いて…」をほうふつするパワーワードを用いて意気込みを語った。

今後を占う重要な初戦の先発マウンドに上がるのはエース・山本由伸。「チームに勢いをつけるピッチング、彼らしい堂々としたマウンドさばきをしてほしい」と期待。大谷の打順について問われると、井端監督は「昨日も本番前を楽しみにしてくださいと言った。聞きたいんですか？あと1時間ちょっとすれば…」と苦笑い。そして、会見場にメディア側として出席していた杉谷拳士氏を見つけると「どうですか、杉谷さん」と逆質問した。

突然の逆質問に動揺する杉谷氏。会見場が笑いに包まれる中、杉谷氏は「1時間後の楽しみに…」と“空気を読んで”苦笑い。指揮官は「ですよね。（言うのは）とっておきます」と笑った。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

6日 WBC1次R（東京D）台 湾戦 19時〜

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜