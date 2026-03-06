¿ÌºÒÅÁ¾µ¡¢8³ä¤¬³èÆ°·ÑÂ³¤ËÉÔ°Â¡¡¸ì¤êÉô¿Í°÷³ÎÊÝ¤ä±¿±Ä»ñ¶â¤Î°Ý»ý
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤äÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÅÁ¾µ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢Ê¡Åç4¸©¤Î101»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¤Î8³ä¡Ê83»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¡Ë¤¬¡¢³èÆ°¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¸ì¤êÉô¡¦¥¬¥¤¥É¤Î¿Í°÷³ÎÊÝ¤ä¡¢±¿±Ä»ñ¶â¤Î°Ý»ý¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Â¿¤¯¼¨¤µ¤ì¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¹ñ¤Î´ØÏ¢Í½»»ºï¸º¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢ÅÁ¾µ³èÆ°¤ÏËÉºÒ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ÎµÄÏÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£Ç¯1¡Á2·î¡¢4¸©¤Ë¤¢¤ëÅÁ¾µ»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤äË¡¿Í¤Ë¡¢²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÈ¬¸Í»Ô¤ß¤Ê¤ÈÂÎ¸³³Ø½¬´Û¡×¡¢¡Ö³øÀÐ´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É²ñ¡×¡¢¡ÖÂçÀîÅÁ¾µ¤Î²ñ¡×¡¢¡ÖÁêÇÏ»ÔÅÁ¾µÄÃº²µ§Ç°´Û¡×¤Ê¤É101»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ÅÁ¾µ³èÆ°·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¾Íè¤ËÉÔ°Â¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï36»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¢¤ë¡×¤Ï47»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¡Ö¸ì¤êÉô¡¦¥¬¥¤¥É¤Î³ÎÊÝ¡×¡Ê27»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¡Ë¡¢¡Ö±¿±Ä»ñ¶â¡×¡Ê14»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¡Ë¡¢¡ÖÍèË¬¼Ô¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¡×¡Ê13»ÜÀß¡¦ÃÄÂÎ¡Ë¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£