A東京に衝撃！…ロシター、フィーラーをIL登録、デイヴィス復帰、オウ期限付移籍加入

B1東地区のアルバルク東京は3月6日、ライアン・ロシターとチェイス・フィーラーをインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。また、ブランドン・デイヴィスをILから抹消したほか、千葉ジェッツのマイケル・オウとの期限付移籍契約締結とIL抹消も併せて公表した。

ロシターは左太腿部動脈損傷および左太腿部血腫、フィーラーは左膝関節炎のため、いずれも3月6日付でIL登録となった。

ロシターはアメリカ出身で日本国籍を持つ206センチ105キロのセンター兼パワーフォワード。シエナ大学からフランスやNBADリーグ（現NBA Gリーグ）を経て2013年に宇都宮ブレックスへ加入し、2020－21シーズンまでの8シーズンを同クラブでプレーした。2021－22シーズンからA東京に加入、今シーズンは開幕から主力に離脱者が多い中、39試合中33試合で平均28分32秒出場し、チームトップの11.6リバウンド8.5得点5.5アシストをマークして苦しいチームをけん引した。

現在33歳のフィーラーは203センチ109キロのパワーフォワード。2021－22シーズンに宇都宮でリーグ優勝に貢献した実績を持つ。今シーズンは佐賀バルーナーズで開幕を迎えたが、A東京の外国籍選手の負傷離脱を受け、2025年12月19日付で期限付移籍により加入。A東京では16試合に出場し、1試合平均20分20秒のプレータイムで7.2得点4.9リバウンド2.2アシストを記録しており、移籍期間は2026年5月31日まで延長されていた。

一方、ILから抹消されたデイヴィスは208センチ109キロのセンター。ブリガムヤング大学出身で、フィラデルフィア・セブンティシクサーズなどでNBA通算78試合に出場した経歴を持つ。今シーズンからA東京に加入したが、2試合出場したのみで、左腓腹筋損傷により離脱していた。3月7日の長崎ヴェルカ戦から試合エントリーが可能となる。

さらに、A東京は千葉Jのオウとの2025－26シーズンの期限付移籍契約締結も発表。オウは3月6日付でILから抹消され、同じく長崎戦から試合エントリーが可能となる。

中国出身で現在26歳のオウは208センチ110キロのセンター。カリフォルニア州立大学ノースリッジ校出身で、2020年から中国でプレーしたのち、昨シーズンにアジア特別枠選手として千葉Jへ加入した。今シーズンは1試合平均9分53秒の出場で3.0得点2.2リバウンドを記録している。12月28日の長崎戦で左膝内側側副靭帯損傷と脛骨骨挫傷を負い、全治6週間と診断されていた。