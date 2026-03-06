来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

◎経済統計・イベントなど



◇３月９日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・生産者物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 日・景気ウオッチャー調査

１６：００ 独・鉱工業生産



◇３月１０日



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

０８：５０ 日・マネーストック

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１６：００ 独・貿易収支

１６：４５ 仏・貿易収支

１６：４５ 仏・経常収支

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※中・貿易収支



◇３月１１日



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

※米・１０年物国債入札



◇３月１２日



０３：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・法人企業景気予測調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

※米・３０年物国債入札

※中・全国人民代表大会（全人代）閉幕



◇３月１３日



１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・１０年物クライメート・トランジション国債の入札

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・耐久財受注

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○３月９日



決算発表：学情<2301>，ミライアル<4238>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>



○３月１０日



決算発表：グリーンエナ<1436>，ギグワークス<2375>，アサヒ<2502>，サトウ食品<2923>，Ｂガレージ<3180>，アールエイジ<3248>，トビラシステ<4441>，不二電機<6654>，浜木綿<7682>，カナモト<9678>



○３月１１日



決算発表：テンポスＨＤ<2751>，ＤＧ<350A>，ネオジャパン<3921>，神島化<4026>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，ベストワン<6577>，三井ハイテク<6966>，ハウテレ<7064>，ナ・デックス<7435>，あさくま<7678>，ジャパンＭＡ<9236>



○３月１２日



決算発表：ベステラ<1433>，大盛工業<1844>，タイミー<215A>，アイケイケイ<2198>，柿安本店<2294>，新都ＨＤ<2776>，コーセーＲＥ<3246>，トーエル<3361>，イムラ<3955>，ＶＮＸ<4422>，Ｐアンチエイ<4934>，ＰＯＰＥＲ<5134>，リッジアイ<5572>，ウエスコＨＤ<6091>，鎌倉新書<6184>，巴工業<6309>，サムコ<6387>，アイモバイル<6535>，ＷＳＣＯＰＥ<6619>，トラースＯＰ<6696>，アルチザ<6778>，トミタ電機<6898>，マクビープラ<7095>，Ｃａｓａ<7196>，アシロ<7378>，トップカルチャ<7640>，３ＤＭ<7777>，トーホー<8142>，ＧＥＮＤＡ<9166>，ＧＬＯＥ<9565>，シーイーシー<9692>ほか



○３月１３日



決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，アルトナー<2163>，リベラウェア<218A>，モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，ファーマＦ<2929>，ランドネット<2991>，神戸物産<3038>，丸善ＣＨＩ<3159>，エターナルＧ<3193>，稲葉製作<3421>，ＪＳＢ<3480>，エイチーム<3662>，フリービット<3843>，ｇｕｍｉ<3903>，トリケミカル<4369>，ＨＥＲＯＺ<4382>，スマレジ<4431>，ノースサンド<446A>，ファンディノ<462A>，ノバック<5079>，オハラ<5218>，ＪＥＨ<5889>，楽待<6037>，さくらさく<7097>，ナレルＧ<9163>，イントループ<9556>，ＨＩＳ<9603>ほか



出所：MINKABU PRESS