宇部・山陽小野田消防組合（山口県宇部市）は５日、住居手当を不正受給していたとして、男性消防司令補（５１）を懲戒免職とし、別の男性消防司令（６０）を減給１０分の１（２か月）の懲戒処分にしたと発表した。

処分は５日付。

発表によると、消防司令補は２０１５年５月、宇部市内に住宅を借りたとして住居手当を申請。しかし、実際には実家で生活しており、この住宅には居住していなかった。昨年９月に同消防組合が実施した調査で、この住宅が解体されていたことが分かり、提出書類は全て偽造されたものだったと判明。１０年以上にわたり、計約３５８万円を不正受給していたという。

一方、消防司令は、父の所有する住宅に家賃を支払って居住。２１年から家賃を支払わなくなったのに、手当支給停止の申請を行っておらず、計約１５０万円を不正に受給していたという。

同消防組合は消防司令補について、宇部署に告訴する方針で準備を進めている。２人は不正受給額を返還する意向という。

同消防組合の杉本秀一消防長はこの日、記者会見を開き、「今回の事態を重く受け止め、服務規程の徹底、再発防止と住民の皆様の信頼回復に取り組んでいく」と述べた。