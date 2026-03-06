三重県立特別支援学校高等部２年の男子生徒が２０２４年１０月、校舎内のトイレで便座に座っている様子を撮影され、動画がＳＮＳに投稿された問題で、同校が設置した調査委員会（委員長、白山雄一郎弁護士）は５日、報告書を公表し、いじめ防止対策推進法のいじめに当たるとし、「性暴力であり、刑事罰にも該当しうる犯罪行為」と指摘した。

報告書によると、特別支援学校は県立高校と併設され、被害に遭った生徒は２４年１０月、授業中に個室トイレにいたところ、県立高校の男子生徒にトイレのドアを蹴られ、ドアを開けたところを別の男子生徒にスマートフォンで撮影された。動画は翌日までにインスタグラムに投稿された。

報告書は、２校の対応について「被害生徒側への配慮の欠如」を挙げ「初動対応の結果が被害生徒の不登校の長期化を招いた」と指摘した。被害生徒が登校を再開したのは２５年４月だった。

白山弁護士は５日の記者会見で「とんでもないいじめだが、深く考えずにＳＮＳに上げる子どもが増えている。インターネットの間違った使い方で加害者になることが伝わっていない。大きな課題だ」と語った。

支援学校は２５年１月にいじめ防止対策推進法の重大事態と認定。調査委が関係者への聞き取りなどを進めていた。