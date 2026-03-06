イスラエル軍はイランの制空権を「ほぼ掌握した」とした上で、6日、イランの首都への大規模な攻撃を開始したと明かしました。

イスラエル軍は6日、イランの首都テヘランへの大規模な攻撃を開始したと発表しました。これに先立ち、イスラエル軍の参謀総長は5日、「イランの防空システムのおよそ8割を破壊し、制空権をほぼ掌握した」とした上で、政権への打撃を強化するため「作戦を次の段階に移行する」と明かしていました。

イラン国内の死者数は5日時点で1230人にのぼっていて、イランの赤新月社によりますと、これまでに住宅や民間施設4000棟以上が破壊され、空爆により3つの病院が機能停止状態に陥っているということです。

一方、イラン側の報復攻撃も続いていて、イランの革命防衛隊は6日、イスラエルのテルアビブを標的にミサイルや無人機を使った新たな作戦を開始したと発表しました。

こうした中、アメリカメディアによりますと、トランプ大統領は5日、イランの新たな指導者選びについて、自らが関与する必要があると述べました。その上で、有力候補とされる最高指導者ハメネイ師の二男・モジタバ師については、「受け入れられない」との考えを示したということです。