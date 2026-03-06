日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が５日、読売新聞のインタビューに応じた。

ミラノ・コルティナ五輪後、北海道内外から「動きがあるなら手を挙げたいという自治体が増えてきた」とし、冬季五輪の国内招致を巡る環境に変化の兆しがあるとの認識を示した。日本選手の活躍や、負担軽減を見込める分散開催の成功などが背景にあるとみられ、「（招致に向けた）声を出させてもらう準備が少しずつできてきている」と手応えを語った。

大会を現地イタリアで観戦した橋本会長は、国内開催へ向けた展望について「帰国後、多くの自治体やファンから『国内で五輪をやりたい』『やってもらいたい』との声が寄せられている」と明らかにした。また、「『そういう動きがあるなら手を挙げたい』という自治体も増えた」と語った。

風向きが変わりつつある理由として、日本選手団が冬季最多のメダル２４個を獲得したことを挙げた。その上で、「ものすごい選手の活躍や努力のおかげ」と、健闘をたたえた。

さらに、環境変化の理由として、今大会は広域開催となり、イタリア北部４か所に会場群を分散して実施された点も指摘した。

招致に関心を持ちながらも多大な負担を懸念する各自治体間では「あんなに分散してやったのなら、うちでもできるかも」という受け止めが広がったという。

冬季競技の充実した施設や選手を持つ自治体間でも関心が高まっているといい、「盛り上がりとしてありがたい」とした。ただ、招致に意欲を示す自治体名については、一部の慎重な世論に配慮してか、「今は言えない」と控えた。